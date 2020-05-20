 

Кибер-мошенники крадут деньги при помощи фейковых курьерских сервисов

20.05.2020, 2:38, Новости дня

Возросшим спросом на услуги курьерской доставки решили воспользоваться злоумышленники. Поддельные сервисы крадут деньги и данные банковских карт пользователей с помощью фишинговых сайтов популярных курьерских служб, сообщает компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак. Ежедневный оборот только одной из мошеннических групп превышает 200 000 руб. В целом, за последние полгода количество регистраций фишинговых доменов, направленных на бренды курьерских служб, выросло в 7 раз.

Злоумышленники размещают на популярных сервисах бесплатных объявлений приманки — объявления о продаже по намеренно заниженным ценам товаров, рассчитанных на разные целевые аудитории. Покупатель, заинтересовавшись выгодным предложением, связывается с продавцом во внутреннем чате сервиса, где мошенники предлагают продолжить обсуждение покупки и доставки товара в одном из популярных мессенджеров.

В стороннем чате злоумышленник просит сообщить контактные данные (ФИО, адрес и номер телефона) якобы для оформления доставки через курьерскую службу. Затем жертве присылают ссылку на один из сайтов популярных курьерских служб, который оказывается фишинговой страницей. При этом, брендинг и дизайн сайта похожи на оригинальные.

На поддельной странице жертве предлагается проверить корректность информации и совершить оплату товара, введя данные своей банковской карты. В итоге, покупатель теряет и деньги, и данные карты, при этом оставаясь без товара. В среднем, одного клиента мошенники обманывают на сумму в 15 000-30 000 рублей.

Иногда мошенники не останавливаются на достигнутом и через пару дней после оплаты товара покупателю сообщают, что заказ не может быть доставлен и для компенсации перечисленной суммы необходимо оформить "возврат средств". В этом случае, с карты происходит повторное списание той же суммы.

Преступные группы нанимают "сотрудников", которые размещают объявления-приманки через телеграм-бот. Эксперты сообщают, что ежедневный оборот одной такой преступной группировки превышает 200 000 рублей. Примечательно, что выручка другой преступной группы стремительно росла в последние месяцы: 784.600 рублей (январь), 3 ,5 млн руб (февраль), 6,2 млн рублей (март), 8,9 млн руб (апрель).

Сотрудники CERT-GIB совместно со специалистами СДЭК и Авито советуют быть внимательными и не реагировать на большие скидки на технику. Это один из признаков того, что лот-приманка на сайтах бесплатных объявлений создан мошенниками.

Важно также вести всю переписку в чате сервиса объявлений, не переходить в мессенджеры при покупке б/у товаров. Не стоит вносить предоплату – оплачивайте только тогда, когда получили товар.

Прежде, чем ввести в какую-либо форму данные своей банковской карты – изучите адрес сайта. Например, сайт — cdek.ru, а остальные адреса — (cdek.nu, cdek.in, cdek.at, cdek-box.ru, cdek-dostavka.info) прямо указывают на подделки.



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