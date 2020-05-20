 

От Bloomberg потребовали извинений за статью о коронавирусе в России

20.05.2020, 2:30, Новости дня

Российское посольство в США потребовало от агентства Bloomberg извинений за материал о коронавирусе в России, а также опровержения недостоверных данных о количестве больничных коек в нашей стране.

«Очередное крупное американское издание поймано на откровенной лжи о мерах, предпринимаемых российскими властями по борьбе с коронавирусной инфекцией. На этот раз отличилось авторитетное агентство Bloomberg», – говорится в обращении, опубликованном в Facebook российской дипмиссии.

В сообщении говорится, что «поток голословных политизированных обвинений» автор публикации «подкрепляет статистикой Всемирного банка о количестве больничных коек на 1 тыс. человек в РФ и странах ОЭСР в 2013 году (8,2 против 3,8)».

«Редакторы Bloomberg опустились до неприкрытого подлога и поменяли графики местами», – подчеркивается в заявлении посольства.

Уточняется, что поддельными данными Всемирного банка был проиллюстрирован следующий вывод: «недостаточное финансирование, незавершенные реформы, необеспеченность медикаментами и оборудованием». «Получается, фактически Bloomberg перечислил проблемы стран ОЭСР», – поясняет посольство.

«Мы требуем от Bloomberg опровержения, извинений и уважения к собственным клиентам», – добавили в дипмиссии.

Напомним, ранее американское агентство Bloomberg опубликовало статью под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». Причем заголовок публикации дважды менялся.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя статью под скандальным заголовком, усомнилась в том, что «с миропорядком все в порядке».



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