Звезды сериала “Сваты” высказались о возобновлении съемок нового сезона

20.05.2020, 2:18, Разное

Киношники планировали продолжить работу над седьмой частью теленовеллы

в середине лета. На съемочную площадку в Белоруссии должны были приехать

артисты, гримеры, художники по костюму и другие задействованные в процессе специалисты. К

сожалению, пандемия коронавируса внесла свои корректировки: новый сезон

оказался под угрозой.

По словам актера Александра Феклистова, сыгравшего в “Сватах” ученого

Александра Александровича Берковича, сейчас он и его коллеги ожидают открытия

границ между государствами.

Феклистов

добавил, что говорить о чем-то конкретном еще рано. “Пока, как видите, ждем”,

– высказалась знаменитость. Режиссер картины Андрей Яковлев, а также продюсеры следят за развитием событий и готовы действовать по ситуации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от МАЛЕНЬКАЯ ВСЕЛЕННАЯ СЧАСТЬЯ��️ (@sweet_multi) 4 Май 2020 в 5:09 PDT

Поддержала коллегу актриса Олеся Железняк. В сериале “Сваты” она

исполняет роль Ларисы Викторовны Буханкиной. Звезда ситкома сказала, что

новостей о возобновлении работы пока нет. Олеся добавила, что она и ее коллеги

ждут окончания карантина. Звезда полагает, что с улучшением эпидемиологической

обстановки работа продолжится. Сериал “Сваты” можно

смотреть онлайн на видеоплатформе “Ютуб”.