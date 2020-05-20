 

Звезды сериала “Сваты” высказались о возобновлении съемок нового сезона

20.05.2020, 2:18, Разное

Киношники планировали продолжить работу над седьмой частью теленовеллы
в середине лета. На съемочную площадку в Белоруссии должны были приехать
артисты, гримеры, художники по костюму и другие задействованные в процессе специалисты. К
сожалению, пандемия коронавируса внесла свои корректировки: новый сезон
оказался под угрозой.

По словам актера Александра Феклистова, сыгравшего в “Сватах” ученого
Александра Александровича Берковича, сейчас он и его коллеги ожидают открытия
границ между государствами.

Феклистов
добавил, что говорить о чем-то конкретном еще рано. “Пока, как видите, ждем”,
– высказалась знаменитость. Режиссер картины Андрей Яковлев, а также продюсеры следят за развитием событий и готовы действовать по ситуации.

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Публикация от МАЛЕНЬКАЯ ВСЕЛЕННАЯ СЧАСТЬЯ&#55357;&#56650;️ (@sweet_multi) 4 Май 2020 в 5:09 PDT

Поддержала коллегу актриса Олеся Железняк. В сериале “Сваты” она
исполняет роль Ларисы Викторовны Буханкиной. Звезда ситкома сказала, что
новостей о возобновлении работы пока нет. Олеся добавила, что она и ее коллеги
ждут окончания карантина. Звезда полагает, что с улучшением эпидемиологической
обстановки работа продолжится. Сериал “Сваты” можно
смотреть онлайн на видеоплатформе “Ютуб”.



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