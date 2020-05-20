 

“Сердцу не прикажешь”: бывшая жена Казаченко о расставании с Джигарханяном

20.05.2020, 2:18, Разное

С самого начала, как стало известно о романе Степана Джигарханяна и Ольги Казаченко, в эти отношения мало кто верил, судя по комментариям пользователей Сети. Тем не менее, это не помешало мужчине представить избранницу самому Армену Джигарханяну и матери Татьяне Власовой.

Появились даже слухи, что после этого знакомства влюбленные точно отправятся под венец. Однако не тут-то было. “К сожалению, я не смогла ответить Степану взаимностью в той степени, в которой он хотел. Он старался: это очень ценно для мужчины. Тем не менее, до близких отношений у нас не дошло. Моему сердцу не прикажешь”, – констатировала Ольга Казаченко.

Она призналась, что пыталась полюбить Степана, даже познакомилась с его родителями, однако ей так это и не удалось. По словам Ольги, именно после встречи с Арменом Джигарханяном и Татьяной Власовой она поняла, что им со Степаном не суждено быть вместе.

“У нас были теплые, добрые отношения. Степан – очень умный, начитанный и хороший человек. У него прекрасная семья! Я ему благодарна за опыт общения. Конечно, он достоин только самого лучшего! И я очень рада, что у него все хорошо!” – осыпала комплиментами несостоявшегося жениха эффектная блондинка.

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Публикация от Olga Kazachenko (@olga__kazachenko) 6 Фев 2020 в 2:16 PST

Ольга Казаченко отметила, что даже рада, что именно Степан Джигарханян выступил с официальным заявлением об их расставании. “К сожалению, мне это было очевидно с самого начала, но я хотя бы попыталась”, – отметила молодая женщина.

Напомним, Степан объявил о прекращении романа с Ольгой в прямом эфире во время беседы с моделью Анной Калашниковой. Он отметил, что они с Ольгой разошлись без скандала и ссор, бывшие возлюбленные продолжают общаться как друзья.



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