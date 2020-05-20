Мнение: Порошенко, Байден, Керри. Будни колониальной администрации

20.05.2020, 2:06, Разное

А вот и обещанный Джулиани компромат на Байдена, Порошенко и Керри подъехал.

По тем лицам, которые будут связаны с распространением этого и последующего компромата, можно ясно судить, кто так или иначе связан с Республиканской партией США или пытается наладить с ней отношение.

Ниже, интересные фрагменты в тексте. Особых откровений для адекватных люлей там нет.

Просто представитель колониальный администрации заискивает, льстит, оправдывается, просит помощи у своих хозяев.

Вот за это стоял евромайдан.

Керри: Кроме того, что сказал вице-президент Байден, хотел бы призвать вас рассмотреть возможность решения проблемы смены генерального прокурора Шокина, поскольку, по моему мнению, он заблокировал процесс очищения Генеральной прокуратуры. Знаю, что вице-президент очень обеспокоен по этому поводу. Поэтому было бы хорошо, если бы мы нашли какое-то решение до приезда вице-президента. Если это возможно, нужно принять необходимые меры для продвижения в этом направлении.

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Порошенко: Джо, у меня есть хорошая новость для вас. Вчера, а точнее это было позавчера, я встретился с генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным. Несмотря на отсутствие каких-либо обвинений в коррупции и данных относительно его каких-либо неправомерных действий, я специально попросил его уйти в отставку. По итогам нашей встречи он, несмотря на поддержку в парламенте, пообещал мне подать заявление об отставке, проявив свою государственную позицию. И час назад он принес письменное заявление об отставке.

Байден: Отлично.

Порошенко: Это второй шаг по соблюдению обязательств, которые я взял на себя.

Байден: Я согласен.

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Байден: Приветствую вас, господин президент! Это Джо Байден. Как вы?

Порошенко: Очень хорошо, правда. Для меня большое удовольствие каждый раз слышать ваш голос.

Байден: Хорошо. Нам нужно поддерживать контакт. Я остаюсь открытым для вас (пленка прерывается…) В случае, если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств об одном миллиарде долларов. Однако, если у вас еще есть необходимость, как вы догадывались, удовлетворить требования МВФ и другое.

Опять-таки я не предлагаю вам и не хочу, чтобы вы считали, что мы навязываем вам порядок действий. Однако окончательное решение не будет принято, пока не будут выполнены требования МВФ.

Порошенко: Очень сильная мотивация. Одним из возможных кандидатов на эту должность был лидер моей фракции Луценко, который является публичной персоной. Но если вы считаете, что политически мотивированная личность не совсем подходит, по вашему мнению, я отзову свое предложение.

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Байден: Господин президент, это Джо Байден. Как ваши дела?

Порошенко: Очень хорошо. Как всегда, когда слышу ваш голос (запись прерывается…) Смотрите, что мы делаем сейчас? Я считаю, что на протяжении трех последних недель мы демонстрировали действительно значительный прогресс в сфере реформ. Мы проголосовали за 100% тарифы, несмотря на то что МВФ ожидал только на 75%. Мы запустили реформу госпредприятий. Мы запустили реформу относительно стоимость лекарств, сняв все препятствия.

Байден: Я согласен.

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Байден: Вы работаете очень хорошо. Поздравляют вас с избранием нового генерального прокурора. Я знаю, что есть много вещей, которые нужно сделать. Но я считаю, что это очень хорошо. Я понимаю вашу работу с Радой в ближайшие дни над принятием дополнительных законов, которые требует МВФ. Но примите мои поздравления относительно избрания нового генпрокурора. Для него будет критически важно работать быстро над исправлением вреда, который нанес Шокин.

Я – человек слова, и сейчас, когда назначен новый генпрокурор, мы можем дальше двигаться в направлении подписания соглашения о займе в размере одного миллиарда долларов. И я не знаю, каким образом вы хотите это сделать.

Я не могу приехать в Киев в ближайшее время, имею ввиду в ближайшие месяц-два. Вы можете подписать его с нашим послом. Или вы приедете сюда и мы подпишем соглашение. Или, если вы хотите, мы можем пригласить сюда Гройсмана, я буду общаться с ним сегодня позже. Мы его приглашаем сюда не для этой цели, но все зависит от вас, когда и как вы захотите это сделать.

Порошенко: В первую очередь спасибо вам за слова поддержки. Поверьте мне, это был сложный вызов и тяжелая работа. Фракции госпожи Тимошенко и господина Ляшко пытались препятствовать этому. Поэтому мы не просто голосовали за нового генпрокурора, но и за то, что заняло короткий промежуток времени, один день, за внесение изменений в закон. Кстати, в этом закон мы представили новую структуру ГПЦ, включая Генеральную инспекцию, как мы согласовали с вами.

Далее я срочно пригласил Луценко и сказал, что он должен связать с вашим посольством. Я и буду доволен, если у него будет конкретный человек или из Вашингтона, или из другой страны.

У нас есть тут, я не помню его имени, американский прокурор украинского происхождения, он немного пожилого возраста. Я отправил Джеффри его имя. Он готов приехать и быть помощником и советником. Это будет хороший опыт для американской системы, и он может быть доверенным лицом в новой системе прокуратуры. Я считаю, что сейчас наиболее удачное время, чтобы сделать это. И если он готов приехать и сотрудничать, с самого первого шага, самой первой минуты деятельности нового генпрокурора – это именно то, к чему я стремлюсь.

Байден: Дайте мне возможность связаться с департаментом юстиции, я получу его имя и узнаю, кто он. Потому что очевидно, что это в наших интересах предоставить профессиональную помощь как можно скорее, чтобы задать верный курс. Я сделаю себе пометку, проверю все после нашего разговора и сообщу вас, что могу сделать.

Порошенко: Безусловно, спасибо вам большое, это то, к чему я стремился. Далее я хочу вас поблагодарить за то, что вы дали мне слово. Неотложно после того, как мы изменим законодательство и я назначу нового генерального прокурора, и это будет Юрий Луценко, как мы согласовали на нашей встрече на минувшей неделе в Вашингтоне, и когда это случится, мы сможем получить этот займ.

* * *

Порошенко: Как я и предполагал, фракции "Батькивщина" и "Самопомич" вышли из коалиции. И в коалиции осталось меньше 226 голосов, поэтому у нас нет большинства. Я лично вместе с премьер-министром пригласил Радикальную партию Ляшко присоединиться к большинству, чтобы формально мы могли сохранить правомочность. Но у нас нет формальной силы ни в парламенте, ни поддержки в обществе.

Байден: То есть, если я правильно понял, постановление о недоверии правительству не прошло, вы его заблокировали? Арсен до сих пор остается. Но потом было голосование за пакет реформ, который предложило правительство, и 247 голосов были против. Поэтому в смысле продвижения вперед и дополнительных реформ, которые вы должны воплотить, у вас нет большинства в парламенте, нет для этого коалиции, верно? Вы об этом говорите?

Порошенко: Нет, не совсем. Сначала парламент должен был оценить работу правительства, и он дал неудовлетворительную оценку Кабинету министров. Это было первым событием. Оно не означает срочную отставку правительства, это просто политическая оценка его действий.

Потом, когда было поставлено на голосование постановление о недоверии, я организовал таким образом, чтобы в моей фракции и в других фракция не хватило голосов. Премьер-министр тоже, конечно, приложил к этому руку, но лично я заблокировал отставку правительства, потому что я вам это обещал. Но сейчас, когда две из четырех фракций покинули коалицию, у нас нет большинства в парламенте.

* * *

Порошенко: Сейчас я должен и я считаю, что мы можем доверять друг другу, партии Арсения вместе со мной. Они голосовали вместе с нами за нового генпрокурора, новое правительство, за пакет МВФ и я надеюсь, что у нас значительный уровень поддержки. К сожалению, этого полностью недостаточно. Это почти большинство в парламенте. Те, кто ездит в США, "Самопомощь", Тимошенко и Ляшко ,который туда не ездит из-за разных причин против этого. Это только грязные политические трюки.

Именно то, о чем я прошу Джеффри: "Пожалуйста, не давайте грантов "Самопомощи", не давайте им денег, потому что это не является финансированием оппозиционной партии, а финансированием абсолютно безответственного политического лидера, который делает очень плохие вещи для будущего моей страны, для Украины и для безопасности и стабильности. Именно поэтому, я считаю, в первую очередь, я очень доволен сигналами, которые они получили в Вашингтоне. Они были достаточно мощными и убедительными.

Байден: Да.

Порошенко: Думаю, было бы хорошо, если бы вы продолжили давление на "Самопомощь". Потому что в отношении Тимошенко и Ляшко это бесперспективно. На "Самопомощь", потому что вы поддерживаете их. В этой ситуации это может иметь позитивный результат, потому что без "Самопомощи" мы даже не можем рассчитывать на положительный результат касаемо изменений в Конституции.

Байден: Хорошо. Договорились. Слушайте. Я…

Порошенко: Это будет невозможно. Если я смогу рассчитывать на себя в вопросе поиска голосов для закона, закона о выборах, я смогу найти эти голоса. Без "Самопомощи" я не смогу найти голоса для изменений в Конституции. Это очень просто.

Байден: Хорошо. Мы сделаем все возможное для поиска голосов.

* * *

Байден: Господин президент, друг мой! Вы хорошо себя чувствуете?

Порошенко: Я всегда себя хорошо чувствую, когда разговариваю с вами, господин вице-президент. Мой дорогой друг!

Байден: Я так понимаю этот документ подготовил ваш министр экономики, чье имя я вряд ли выговорю, мои извинения…

Порошенко: Да, это Абромавичус, я выучил это имя за три месяца его работы в правительстве…

Байден: Я так понял, что этот его документ подписали другие члены Кабинета Министров, не так ли?

Порошенко: Нет, нет. Не знаю, как там с этим документом, мне неизвестно про его подписание другими членами правительства, но заявление Абромавичуса было очень опасным и принесло серьезный кризис, несомненно. И теперь мы в очень сложной ситуации. На мой взгляд, я этого не говорил публично, этот его шаг был крайне безответственным.

Но это случилось. И я немедленно с ним встретился после его заявления и сказал: "Смотри, ты представляешь меня, президента, в правительстве. Это я пригласил тебя в страну и поддерживал тебя все время. Это я предоставил тебе.в нарушение действующих норм законодательства, охрану спецслужб, чтобы ты ничего не боялся. Именно я настаивал на поддержке всех твоих инициатив. Я дал тебе украинское гражданство и ты до сих пор имеешь мою полную поддержку.

https://strana.ua/news/268104-bajden-i-poroshenko-stenohramma-vsekh-zapisej-video-i-tekst.html – полностью здесь

Разумеется, в первую очередь появление этих пленок связано с выборами США и стремлением Республиканской Партии уничтожить Байдена. Порошенко и прочая украинская сволочь связаная с Демократической Партией, идет прицепом.

Как ни смешно, но единственный шанс на посадку Порошенко это не клоун Зеленский, а Трамп на 2-м сроке в Белом Доме.