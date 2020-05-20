Назван срок возобновления работы туристического сектора России

20.05.2020, 1:48, Новости дня

Туристический сектор РФ начнет поэтапно выходить из режима ограничений в ряде регионов с 1 июня, сообщила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.

Догузова отметила, что на летний сезон сейчас смотрят «с большим оптимизмом». «С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы», – приводит ее слова РИА «Новости».

Глава ведомства выразила надежду, что в ближайшие 10 дней правила будут уточнены, но в первую очередь речь идет о санаторно-курортных учреждениях с медицинской лицензией.

«В ряде регионов также речь идет об отелях с коттеджным размещением и об апарт-отелях. Это первый этап выхода из карантинных мер», – уточнила руководитель Ростуризма.

Ранее сообщалось, что санатории, гостиницы и другие курортные объекты в Крыму могут открыться для жителей региона после 15 июня.