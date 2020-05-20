Мнение: Сложности достройки

20.05.2020, 1:44, Разное

Ситуацию, которая возникла после отказа Федерального сетевого агенства Германии включать Северный поток в список исключений из третьего энергопакета ЕС, и теперь СП-2 даже в случае завершения строительства будет вынужден заполняться газпромовским газом лишь наполовину, был вынужден комментировать министр иностранных дел Лавров. Он, конечно, выразил уверенность в том, что проект будет завершен, однако тщательно ушел от любых сроков в своих прогнозах. Кроме того, Лавров сделал весьма неуклюжую попытку немножечко поугрожать тем, что в случае незавершения строительства российский газ для Европы подорожает. Что, конечно, угрозой точно не выглядит, так как сегодня европейский рынок – это целиком рынок покупателя, и продавцы выстраиваются в очередь, чтобы только побыстрее продать свой газ.

Ситуация вокруг Северного потока-2, конечно, предельно осложнилась. Никуда не девается угроза США ввести санкции, включая и персональные, против Газпрома и непосредственно его руководства в случае продолжения строительства трубопровода. Если ранее Штаты не применяли этот инструмент против самого "национального достояния", ограничиваясь дочерними структурами, то в этот раз вопрос стоит ребром – под удар попадет именно Газпром, никаких прокладок и ложных целей. Во-вторых, Лавров уже намекнул, что ему известно о возможных дополнительных вопросах со стороны Дании к судам, которые должны будут достраивать трубопровод. Дания уже притормозила, и как теперь известно, фатально притормозила строительство СП-2 на его завершающем этапе, протянула время и в конце концов проект и сроки были сорваны. Никто не мешает Дании и в этот раз сделать то же самое, а скорее всего, именно это и произойдет.

Достройка Северного потока-2 становится слишком токсичным мероприятием, чтобы гарантировать его реальное завершение. Тем более, что ресурсы Газпрома достаточно напряжены, а на повестку дня становится новый мега-коррупционный проект Силы Сибири-2. Лавров пока отрабатывает успокаивающую повестку, однако так может произойти, что СП-2 будет заморожен, а затем и вообще закрыт. Обидно, досадно, но можно утешиться распилом новых гигантских сумм на новых бесполезных проектах.

Ко всему прочему, российскому населению проблемы Газпрома сейчас настолько далеки, что новость о заморозке или прекращении проекта Северного потока-2 может в основном пройти незамеченной. Тем более, что весь набор оправданий уже понятен – враги, кругом враги, и нам пришлось временно отступить. То, что сам проект изначально был огромным фейком, не имевшим практически никакой экономической ценности, а при принятии решений о строительстве обходных маршрутов вокруг Украины было допущено огромное количество стратегических просчетов – об этом, конечно, говорить никто не будет. Да и сложно это, гораздо проще все списать на враждебные происки и силы.

Ситуация "зависла". Как долго она будет находиться в таком состоянии, сказать не возьмется никто. Технических проблем, по всей видимости, не так уж и много. Но политические выглядят неподъемными. И они могут в конечном итоге перевесить.