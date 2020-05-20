Мнение: Письмо: “Может он Онегин”

20.05.2020, 1:35, Разное

Для самостоятельного разбора.

tvoyatvoya

Добрый день, уважаемая Эволюция!

Читаю Ваш блог 3 года. О себе: мне 29 лет, начальник юридического отдела известной фирмы, и очень люблю свою работу, из хорошей семьи. В разводе год (7 лет брака), детей нет. Внешне симпатичная, стараюсь работать над имиджем. Рост 170, вес 55 кг. Судя по последнему посту про имидж, ближе к типу «Грязь». Квартира от родителей без ипотеки, живу отдельно. Машины после развода нет, к осени планирую купить.

Месяц назад познакомилась на СЗ с мужчиной – А. Как-то сразу завязалась переписка, созвонились, и мне было легко по общению, судя по тому, что разговаривали долго, вероятно, ему тоже было легко. Он мне безумно понравился внешне по фото, я думаю, что это попадание в мой фетиш произошло, казался ослепительно красивым, о чем я сразу ему и сказала.

Про А.: старше меня на 10 лет, высокий, красивая фигура, красивое лицо, привлекательный имидж, в разводе 2,5 года, двое детей (мальчики 12 и 7 лет, живут с мамой), свой успешный бизнес, зарабатывает примерно в 7 раз больше меня, вкусно готовит. Детей часто берет к себе на дачу.

На следующий день после знакомства он уезжал в командировку одним днем, и отправил мне курьером букет из 101 розы. Мне никогда не дарили настолько больших букетов, тем более при таком раннем знакомстве. Сказать, что я обалдела – это ничего не сказать. Постаралась его тепло и эмоционально поблагодарить. В командировке много писал, что думает обо мне и разные нежности, я также тепло отвечала, у меня было ощущение какой-то родной души. Фантазерка я.

На следующий день мы увиделись. Я немного расстроилась, когда увидела его очень дорогую машину, потому что он очень мне понравился внешне и по общению, и я осознавала, что хочу с ним отношений. Если совсем честно признаться, можно сказать, что я влюбилась в него с первого взгляда, объясняю себе это его попаданием в мой фетиш и более высокой ОЗ + он прислал мне цветы даже не видя меня вживую, это было красиво и зацепило меня, было романтично. Я, конечно, образована, и семья у меня приличная: мама топ-менеджер, отец полковник, но пока что я не могу похвастаться своим успешным бизнесом и хотя бы приближенным к нему доходом. Поэтому, осознала, что шансов у меня мало. Единственное, вероятно, что у меня лучше, чем у него – образование, престижный ВУЗ и красный диплом, ну и иностранные языки я знаю лучше и несколько. По путешествиям примерно одинаково. Мезальянс явно в его пользу, поэтому после встречи я немного притихла.

Встреча прошла хорошо, просто разговаривали, выпили кофе. Он говорил немного ни к селу, ни к городу, что вот женщина должна всегда держать мужчину в напряжении, иначе он деградирует сначала по жизни, а потом и в отношениях. Что манипуляции необходимы. Я восприняла это в переводе «я ничего не хочу делать априори, заставь меня, влюби меня». В целом это честно, наверное, это в некотором роде и есть рыбалка, просто он такими словами сказал. При расставании я сама его обняла и поцеловала в уголок губ. Он улыбался, крикнул мне в след «до встречи», и я также крикнула. Потом написала ему смс, что он просто потрясающий мужчина и очень сильно мне понравился.

После встречи он мне писал каждый день о том о сем, немного общались. Потом наступил его день рожденье, я запомнила дату из разговора с ним. Поскольку со дня встречи прошло примерно 3-4 дня, и он мне не звонил, только писал, я также решила поздравить его сообщением в мессенджере. К тому же думала, что кто знает, может вживую не понравилась внешне, и он сто раз пожалел, что потратил деньги на букет. Поздравила, он очень тепло отреагировал. Все же я была ему очень благодарна за букет (а точнее за эмоции от его поведения), и решила, что тоже могу что-нибудь придумать и хоть как-то поздравить его. Я относительно неплохо танцую, и он видел отрывок из танца, тогда сказал что-то типа «вот бы и мне увидеть такое полностью», я записала специально для него видео с танцем и отправила как свое мини-поздравление ему на день рожденье. Он писал много восторженных сообщений и вообще в тот день много переписывались, говорил много приятных слов, комплиментов. Без одной минуты полночь (то есть еще в день его др), когда я знала, что он уже спал – я отправила ему короткий отрывок танца в более облегающем наряде, польстила себе и решила, что это как вишня на торте. Конечно, хотелось как-то ему понравиться.

Утром получила от него его фотографию, с эротическим подтекстом. И понеслось, что-то типа вирта. Ну и к обеду все уже было, получается на 2 встрече. Для меня секс был невероятный, потрясающий. Он говорил, что он в восторге и это фантастика, что я страстная и ему это сильно нравится. После секса, когда ели, говорил о том, что все супер, но нужно лучше узнавать друг друга и общие интересы, а иначе ничего не получится (ария жука?). Я сказала «да, конечно», возможно, стоило развить тему про интересы, но я немного растерялась. Потом он опять говорил про манипуляции, что обязательно надо, и вот немногие женщины умеют манипулировать сексом, хотя это очень важно. При этом же он говорил, что лучше, когда в отношениях все просто, мол в работе и можно запариться, а в отношениях зачем? У меня, конечно, произошла несостыковка, как так манипуляции и «все просто», не поняла, как это сочетается. Потом в машине, он сказал такую фразу: «А говорят, что юристы не умеют любить…», намекая на то, что юристы циники. Я спросила «кто говорит?», ну и сказала, что лично я умею. Можно было ответить получше, но хороша ложка к обеду. Потом, когда он узнал мой знак зодиака, он аж побледнел, сказал «Ну классные, но сложные». Как потом я узнала, такой же знак зодиака у его бывшей жены. У меня зеленые глаза, и на это он тоже сказал «а мне мама говорила, что нельзя верить зеленоглазым девушкам», хотя, например, у него у самого зеленые. В общем, озвучивал поначалу какие-то подозрения. Вообще он, конечно, очень аккуратный, не говорит лишних слов, не обещает чего-то, не открывается. Соблюдает рамки. Возможно, это только со мной, поскольку его границы закрыты.

Тем ни менее поделился со мной важной и трагичной историей своей жизни, которая произошла пару лет назад. Было видно, что это важно для него, и он до сих пор переживает.

Я потеряла сережку в тот день, искали и нигде не нашли, он сказал «Поехали купим такие же или лучше, давай я сам съезжу куплю», я отнекивалась, он наставивал, в итоге я сказала, что мне эти сережки все равно разонравились поэтому Бог с ними. Но само предложение было неожиданным, я тогда поняла, что он хорошо воспитан и это такая галантность к даме.

Поскольку я явно осознавала, что влюбилась в него и в первую очередь все это нужно мне – инициатором самого общения практически всегда была я, он только подхватывал инициативу. Мне хотелось найти что-то такое, чем я могу его заинтересовать, что могу приятного и нужного ему дать. Например, я пишу что-нибудь ему, или как-то реагирую на его статус – он в ответ отвечает и предлагает встречу. Нельзя считать это его инициативой, скорее это просто его согласие на встречу после моего внимания. Иными словами, инициативы он не проявляет практически, просто согласен. Если говорить про его поведение – он со мной ведет себя нежно, как джентельмен, ласковый, часто целует, пытается сделать мне приятно, это, конечно, очень подкупает от него, как бы естественность что ли такая. Так у нас было 5 встреч.

У меня вызывает резонанс его поведение при встречах, как будто влюбленный (взгляд, поцелуи, слова, нежность, забота), и при этом отсутствие общения между этими встречами. Понимаю, что это секс-онли, при чем такое секс-онли, которое провоцирую я сама. То есть не он звонит мне и говорит «сейчас приеду», а я сама его провоцирую на секс и встречу разными разговорами, видео, фото и обычно сразу в этот день он приезжает. То есть секс-онли в квадрате. И так до следующего моего захода, обычно заход примерно раз в неделю. Потом только косвенно через статусы в соц сетях я пытаюсь донести до него какую-нибудь информацию, чтобы его привлечь, чтобы он увидел в этом что-то необычное/интересное, или схожее с ним. Один раз произнес «полюбил тебя» но там был двойственный контекст (после секса), я ответила, что это взаимно и сказала, что пытаюсь растопить его сердце, он сказал «уже, я же не сухарь». Вот ведь границы.

Я как дура не могу придумать ничего другого для общения с ним, боюсь отказа, если предложить что-то, не связанное с сексом.

Кроме прочего, я считаю, что у него неоконченные отношения с бывшей женой. Поскольку на различные праздники они ездят вместе с детьми заграницу, например, на новый год. Узнала я это через ищейку. Он сам об этом не говорил, говорил просто «я ездил». Также все эти встречи со мной всегда проходят днем, ну до 8 вечера, позже или на ночь не было. Он говорит, что как-нибудь надо поехать к нему на дачу, там хорошая баня и все такое, я даже не намекала ни чем про дачу. Тем ни менее по факту не зовет туда. Из его же слов, когда он сам рассказывал про развод, я не спрашивала, и я сказала «ну когда есть дети ведь тяжелее, больше связывает», он ответил «да ну нет, я же не умер, ничего не связывает». Так же к теме манипуляций говорил «вот у меня была возможность вернуть брак, но я не захотел», намекая, что если бы бывшая жена манипулировала – он бы захотел, и все было бы хорошо. Вполне может быть, но не факт, что он бы хотел вернуть.

В общем и целом, у меня ощущение, что он еще не оторвался от прежних отношений, не очухался от них, или не хочет пока заходить в новые, во избежание нового гемора и запар. Не смотря на то, что при знакомстве сказал, что хочет серьезных отношений, хочет семью, хочет влюбиться. Долго размышляла, может он Онегин, а может, просто не нравлюсь. В одном из Ваших постов прочитала, что разницы нет – так и так человек закрыт от тебя и тактика одна.

Каждый раз контакт с ним – это целый план, долгие размышления как сделать что-то по типу крючка. Когда он приезжает я веселая, улыбаюсь, стараюсь выглядеть легко и нежная с ним. В крайний раз он начал говорить, какая у него запара на работе, что приходит и просто падает и спит, даже спорт не успевает. Но моих щипцов не было вообще (ни в словах, ни в интонациях, ни в лице), я точно уверена, не знаю к чему были эти оправдания. Я в ответ улыбнулась и сказала «ну ничего».

Продолжаю сидеть на другом СЗ, зарегистрировалась там, чтобы отвлекаться от мыслей об А. Удивительно работает поле, встречи каждый день и все мужчины ничем не уступают А. по ОЗ, даже круче. Зовут на второе свидание, не пропадают. Раньше не было такого внимания, в основном, были парни с примерно равной ОЗ. Пока не разобралась в работе поля, но, думаю, есть прямая взаимосвязь. Опять же, я не рыбачка, чтобы преодолевать разницу ОЗ. Тем ни менее, общаться очень приятно, у этих мужчин многому можно научиться с пользой для себя. Как правило, они также старше меня примерно на 10 лет. Общаюсь с ними, это стимул для меня к развитию. Однако, с парнями с равной ОЗ шанс был бы намного выше.

Я понимаю, что мне будет тяжело дальше пытаться влюбить А. в себя. Но, как ни странно, мотивация не проходит, энергии стало даже больше.

Возможно, Вы или Ваши комментаторы смогут дать мне совет, что же мне делать. Правильно ли я поступаю в попытках вызвать его интерес или симпатию, или стоит оставить человека в покое? Возможно, из-за хорошего воспитания и доброты, он реагирует на мои провокации, но раз сам не проявляет инициативы к сближению – это навязчивость с моей стороны и в его голове вообще другая женщина? Я, действительно, люблю его и в любом случае хочу выглядеть в его глазах красиво.

Благодарю Вас.