Личное: Поделилась с миром дочкой!

20.05.2020, 1:30, Разное

Мне кажется, с психикой Леры Кудрявцевой происходит что-то не то. Я не врач, диагнозы ставить не буду. Выражу своё личное мнение: в последнее время Кудрявцева ведёт себя, как городская сумасшедшая.



Фото: Соцсети

По случаю своего 49-летия Лера опубликовала в Инстаграме подборку фотографий, среди которых — снимок её новорождённой, полностью обнажённой дочери.

Мне небезразлична безопасность всех без исключения детей, поэтому я замазала в фоторедакторе лицо и половые органы малышки. Лера же опубликовала всё, как есть, включая пуповину.

Что должно быть у бабы в голове, чтобы выставить не всеобщее обозрение свою новорождённую девочку с самом что ни на есть беззащитном виде? Силикон? Зассаная подворотня головного мозга?

Эта фотография абсолютно беззащитного ребёнка навсегда останется в Сети. С обнажёнными — полностью на виду — половыми органами, с пуповиной. Просто потому, что дуре-мамаше приспичило доказать публике, что она — в свои почти 50 — родила сама.

Мне стыдно за родителей этой малышки. Мне жаль, что они, не думая башкой, поставили ребёнка под удар на всю жизнь. Под удар насмешек сверстников. Под удар сексуальных фантазий педофилов.

Родитель, который вываливает в Интернет фотографии половых органов своих детей, обязан понимать: эти самые фотографии может сохранить (и обязательно сохранит!) у себя в коллекции какой-нибудь педофил и не один. Вечерком, под пивко, извращенцы-нелюди откроют эти фотографии у себя на экране и сексуально разрядятся.

Так выглядит правда. Правда, о которой тупые курицы не думают, а потому на снимки именно их детей спускают сперму педофилы.

Будьте ответственными родителями. Думайте. Всегда думайте. Не уподобляйтесь Лере Кудрявцевой, у которой, как мне кажется, вместо мозга были силиконовые сиськи, а теперь и их не стало.

Публикуете в Сети фотографии своих детей? Если да, то, надеюсь, хоть одетых?

Объясните, зачем вы, в принципе, делитесь снимками своих детей в Интернете со всем миром? Что вам это даёт?