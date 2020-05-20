В США сланцевая нефтедобыча сокращается быстрее, чем ожидалось

20.05.2020, 1:20, Новости дня

«Если вы сторонник рынков, то сокращения происходят автоматически», — сообщил президент США Дональд Трамп о возможном сокращении добычи нефти в США в начале апреля. Тогда он настраивал Саудовскую Аравию и Россию на то, чтобы восстановить альянс ОПЕК+ и начать новые сокращения. Это помогло бы поддержать цены на нефть, которые уничтожают американскую сланцевую нефтедобычу. После заключения новой сделки с ОПЕК+ Саудовская Аравия сокращает объемы добычи и экспорта нефти в июне, чтобы «стабилизировать» рынок — или спасти нефтяные доходы и экономику.

Но американские сланцевики сокращают добычу нефти намного быстрее и глубже, чем это изначально предполагали аналитики.

Американские производители нефти быстрее остальных помогли коалиции ОПЕК+ (в которую они не входят) сократить мировые нефтяные поставки на фоне резкого сокращения объемов производства в США, согласно словам Джулиана Ли, нефтяного стратега Bloomberg,

Данные Управления энергетической информации США говорят о том, что в последние два месяца производство в США падало. Но, если верить еженедельным оценкам EIA, спад производства в последние несколько недель был намного сильнее, утверждает Ли.

Аналитики ожидают, что американские сланцевики сократят добычу во II квартале из-за низкого спроса, высоких запасов и низких цен на нефть. Многие из них ожидают более глубоких сокращений, чем предполагают аналитики EIA.

Согласно последним данным EIA, добыча составила 11,6 млн баррелей в сутки за неделю, закончившуюся 8 мая. Но с корректировкой оценок — неучтенной нефтью — составляет почти -1 млн баррелей в сутки, самый негативный корректирующий фактор для добычи нефти за все время. Ли из Bloomberg считает, что это может означать, что EIA либо переоценивает добычу в США на 914 тыс. баррелей в сутки за неделю до 8 мая, либо недооценивает спрос, либо что-то среднее.

Если «неучтенная» нефть на 914 тыс. баррелей в сутки имеет отношение к предложению, это говорит о том, что добыча нефти в США была не 11,6 млн баррелей в сутки за неделю до 8 мая, а на 1 млн баррелей в сутки ниже, около 10,6 млн баррелей в сутки.

Аналитики и руководители отрасли прогнозируют в этом квартале в США больше сокращений, чем предполагают еженедельные оценки EIA.

Остановки добычи на всей территории США и Канаде составляют, в общей сложности, 3,5 млн и 4,5 млн баррелей в день, сообщил в начале мая Джереми Гебель из Plains All American Pipeline.

«Это май, июнь, возможно, июль. Мы прогнозируем период снижения в июне и июле, а затем некоторое восстановление активности в августе», — сказал Гебель.

Согласно данным анализа Rystad Energy, проведенного на прошлой неделе, в июне общий объем сокращений в США мог составить не менее 2 млн баррелей в сутки.

«Фактические сокращения добычи, вероятно, более значительны. Они могут происходить не только в результате остановок, но и из-за естественного сокращения существующих скважин, учитывая, что сокращается число новых скважин и объемов бурения», — говорится в сообщении энергетической исследовательской компании.

«Согласно различным данным, американские производители, включая нефтяные компании, уже сократили добычу как минимум на 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале 2020 года. Вероятно, это будет достигнуто за счет закрытия более дорогих скважин, частичного сокращения добычи отдельных скважин и отсрочки «ввода в эксплуатацию» скважин», — говорится в ежемесячном отчете ОПЕК о рынке нефти на прошлой неделе.

Согласно данным подсчета буровых установок, бурение приостановлено. Согласно данным Baker Hughes, количество нефтяных буровых установок за неделю до 15 мая снизилось на 34 буровые установки, общее количество составило всего 258, -544 буровых установок за год. Это наименьшее количество действующих нефтяных установок, начиная с середины 2009 года.

В Северной Дакоте количество активных буровых установок, по состоянию на 17 мая, составило всего 13. Это в пять раз меньше, чем 66 буровых установок в тот же день год назад, согласно данным Департамента минеральных ресурсов Северной Дакоты.

Глубокие сокращения добычи и низкие цены на нефть говорят о том, что ряд мелких сланцевых производителей, обремененных долгами, не переживут этот спад. Но те, кто выживет, окрепнут.

Ускоренные сокращения добычи во втором квартале из-за американской сланцевой нефтедобычи ускорили бы перебалансировку рынка и помогли бы коалиции ОПЕК+ «стабилизировать рынок». Другими словами, повысили бы цены на нефть.