Собянин рассказал о возможном открытии салонов красоты в Москве

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20.05.2020, 1:20, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о возможном открытии салонов красоты в столице в ближайшее время. Своими мыслями по этому поводу он поделился в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".

На вопрос о том, когда в городе откроются салоны красоты, мэр ответил, что необходимо понимать "страшную угрозу, которая висит над нашими близкими и родными", подчеркнув, что нужно действовать адекватно угрозе.

По мнению мэра, ситуация в городе далека от идеальной и не настолько проста, как может показаться. При этом в Москве в ближайшее время будут послабления ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса COVID-19: система здравоохранения вновь будет оказывать плановую медицинскую помощь, а также откроются МФЦ.

Собянин подчеркнул, что пациенты, не получающие плановую медицинскую помощь, могут стать "критическими больными", а "без парикмахерской никто не умирал".

Пандемия коронавируса охватила почти все государства мира. По информации ВОЗ, в настоящее время зафиксировано 4 971 375 случаев инфицирования, умерли 324 191 человек.

В РФ заразились коронавирусом 299 941 человек, скончались 2 837 пациентов, выздоровели – 76 130, напоминает РИА Новости.

Россиян просят оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах страны действует пропускной режим, в некоторых субъектах при выходе из дома обязательно носить маски.



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