 

Фармкомпания Sanofi: США не будут иметь приоритет для вакцины против коронавируса

20.05.2020, 1:20, Новости дня

Руководители французской фармацевтической корпорации-гиганта Sanofi заявили, что Штаты не будут иметь приоритет для вакцины против коронавируса COVID-19, если компания ее разработает.

Ранее генеральный директор Sanofi заявлял, что США получат первую партию лекарства, после чего он столкнулся с волной критики в свой адрес со стороны французских чиновников. Они потребовали, чтобы вакциной пользовались все наравне, напоминает телеканал "Россия 24".



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