Мнение: Повышение налогов в Британии, обратная смена пола и вид на жительство в России

20.05.2020, 1:17, Разное

1. Пока в России прощают налоги самозанятым и малому бизнесу, чтобы поддержать людей во время кризиса, власти Великобритании, напротив, собираются заметно повысить налоговые ставки:

https://lenta.ru/news/2020/05/13/pay/

Власти Великобритании планируют пойти на экстренные меры и повысить налоги, чтобы сократить прогнозируемый дефицит бюджета в размере 337 миллиардов фунтов стерлингов (414,8 миллиардов долларов). Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на служебный документ Минфина королевства.

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, может заставить правительство заморозить индексацию зарплат в госсекторе на два года и отказаться от повышения пенсий госслужащим. Публикация программного пакета повышения подоходного налога и сокращения расходов ожидается в течение нескольких недель. Он предполагает дополнительные поступления в бюджет от 25 до 30 миллиардов фунтов стерлингов за год, что эквивалентно повышению базовой ставки подоходного налога на 5 процентных пунктов. В настоящее время доходы ниже 50 тысяч фунтов стерлингов облагаются по ставке 20 процентов.

2. «Их нравы». Жуткая история трёх девушек, которых европейские врачи изувечили, превратив в мужчин. Сейчас у бедняг серьёзные проблемы со здоровьем; хоть они и вернули свой пол обратно, однако многие последствия уже необратимы:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1262403047435333&id=100009969495468

3. В России решили перенять распространённую практику западных стран по привлечению инвестиций:

https://iz.ru/1010698/natalia-bashlykova/zhile-moe-vid-na-zhitelstvo-v-rf-dadut-za-pokupku-nedvizhimosti

Иностранные предприниматели смогут получить вид на жительство в России после покупки недвижимости. Как выяснили «Известия» такой законопроект подготовило Минэкономразвития для привлечения инвесторов из-за рубежа. Вступить в силу новые нормы могут уже в июле 2021 года.

Это решение позволит достичь сразу двух целей – ведь так можно привлекать в страну не только деньги, но и талантливых людей. Многие предприниматели хотели бы открыть бизнес в России в любом случае, а если они за это будут получать вид на жительство, то у них будет больше стимулов и возможностей реально переехать в нашу страну.