 

Мнение: За сколько дней можно вылечиться от коронавируса?

20.05.2020, 1:08, Разное

Путин вернул Мишустина на должность премьер-министра. Потому что Мишустин вылечился от коронавируса. 30 апреля заболел, а уже 19-го вернулся на работу полностью здоровым.

Выходит, что на лечение Мишустина от коронавируса врачам понадобилось меньше трех недель?

Это потому что Мишустина лечили какими-то специальными лекарствами? Или за три недели вылечивают всех заразившихся коронавирусом, кого вообще можно вылечить? Если за три недели не вылечили, то уже и не вылечат?

На снимке: Мишустин(слева) в больнице, еще не в качестве пациента. Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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