Венесуэла подала иск против Банка Англии

20.05.2020, 1:08, Новости дня

Центральный банк Венесуэлы подал иск в лондонский суд против Банка Англии, чтобы добиться возвращения хранящихся в нем слитков золота на 930 млн евро, передает Reuters со ссылкой на документ, переданный в суд.

В ЦБ Венесуэлы заявили, что средства от продажи слитков будут направлены на закупку медицинского оборудования, лекарств и продуктов питания в рамках «чрезвычайной ситуации с COVID-19» в республике, передает РИА «Новости».

«Проволочки со стороны Банка Англии серьезно препятствуют усилиям Венесуэлы и ООН побороть коронавирус в стране», – сообщил адвокат Сарош Зайвалла, представляющий Центральный банк Венесуэлы в суде.

Число случаев заражения коронавирусом в Венесуэле достигло 618, умерли 10 человек.

Напомним, в январе Банк Англии ответил отказом президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, который хотел вернуть принадлежащее Боливарианской Республике золото. Сообщалось, что такое решение было принято из-за давления со стороны Соединенных Штатов.

Россия обвинила США и Великобританию в ограблении Боливарианской Республики на 30 млрд долларов.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала ситуацию с золотым запасом Венесуэлы.