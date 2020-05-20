Дали слово вместо денег

20.05.2020, 1:06, Разное

Президент Украины разошелся в оценке доплат с врачами, которые выходят протестовать.

Каждое утро на брифинге министра здравоохранения Украины звучит свежая сводка с коронавирусного фронта — сколько в стране подтвержденных случаев COVID-19, сколько людей вылечилось, сколько скончалось. Статистика системы Совета нацбезопасности по мониторингу распространения эпидемии отдельной графой фиксирует, как отражается заболевание на детях и медицинских работниках.

На субботу, 16 мая, когда я передаю этот текст, цифры такие: с начала эпидемии коронавирус выявлен у 17 858 граждан, из них 4906 выздоровели, 497 погибли, остальные продолжают сражаться с болезнью. Среди заболевших — 1269 детей и 3512 медиков.

Среди умерших — 25 врачей и медсестер.

Зеленский на экране с трансляцией заседания Верховной рады. Фото: РИА Новости

Так называемый антикризисный закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса президент подписал еще 2 апреля. Один из основных пунктов документа — задание Кабмину: установить доплаты медикам таких категорий: экстренные медтехники, пульмонологи, инфекционисты, патологоанатомы, эпидемиологи, лаборанты, анестезиологи, радиологи, бактериологи, рентгенологи, вирусологи, врачи общей практики — семейные, терапевты, педиатры, врачи других специальностей, занятые лечением больных с коронавирусом, медсестры и младшие медсестры, сестры-хозяйки, водители. Размер доплат врачам — 300% оклада, остальным — 200%.

Два дня назад, то есть почти полтора месяца спустя, Зеленский поручил минздраву проверить, как выполняется закон и все ли соответствующие больницы заключили договоры с Национальной службой здоровья Украины — с недавних пор процедура доплат осуществляется по новой финансовой формуле. «Проследите, чтобы больницы заключали соглашения. Давайте завершим выплаты как можно скорее. Наши врачи заслужили это», — обратился президент к министру здравоохранения Степанову. Тот доложил, что за март деньги уже идут. А там и до апрельских недалеко!

Больница в Черновцах. Фото: AP/ТАСС

Как жили до «новой финансовой формулы»? «Я был шокирован», — признался журналистам на брифинге министр Степанов, тоже достаточно новый руководитель ведомства. По его словам, на местах, в регионах, заместители глав облгосадминистраций и руководители профильных департаментов просто изощрялись в отговорках, почему не перечислили в инфекционные больницы поступившие средства в полном объеме. На личности чиновников, впрочем, он не перешел, никого от должностей не отстранил.

Зато пообещал, что в считанные дни министерство «получит отчет по каждому медработнику». Да, уточню: дело было в первых числах мая. Отчетов нет до сих пор. А протестные акции есть.

В Виннице, как сообщает местное интернет-издание «33 канал», персонал центральной районной больницы, которая определена как госпитальная база для больных COVID-19, написал от руки, фломастерами, транспаранты на простынях и выстроился на полчаса прямо в больничном дворе — ни дольше нельзя, ни дальше отойти. Винницкие власти примчались сами, дали слово — вместо денег…

Полсотни врачей и медсестер Киевской клинической больницы № 8 тоже протестовали. Доплаты им выделил городской голова Виталий Кличко — их медучреждение по неизвестным причинам не попало в список тех, что финансируются в связи с пандемией. Протестовали медики столичной психиатрической клиники. Несколько врачей в Днепре и Каменском объявили голодовки — зарплаты, полученные ими в апреле, оказались не больше, а меньше, чем в предыдущие месяцы.

Медперсонал Киевской городской больницы на митинге. Фото: РИА Новости

В Сумах местные власти взялись поддерживать медиков за счет бюджета территориальных громад. Врачам добавили по 10 тысяч гривен, медсестрам — по 7, при условии полного рабочего дня, а себе, то есть сотрудникам аппарата и исполнительных органов горсовета, зарплаты урезали. Мэрия Запорожья, не желая протестных акций, приняла решение выделить медикам 1 млн гривен — от государства ничего не дождались. В то же время министр здравоохранения Максим Степанов доложил президенту, что 14 регионов страны уже обеспечены 300-процентной «коронавирусной» надбавкой.

«Рад, что процесс движется. Уже получил положительные отзывы медиков, получивших доплаты. Этот процесс идет быстро, когда налажено сотрудничество Кабинета министров и местной власти, — цитирует Владимира Зеленского информационное агентство «УКРИНФОРМ». — На Херсонщине все выплаты завершились на прошлой неделе, среди лидеров — Днепропетровщина и Львовщина. В то же время Волынь, Луганщина, Ривненщина и некоторые другие области до сих пор застряли в бюрократической волоките. А надо уже начинать выплаты за апрель».

СПРАВКА «НОВОЙ»

В феврале работники сферы здравоохранения получили примерно по 7,5 тысячи гривен (около 275 долларов по курсу), в полтора раза меньше среднеукраинских зарплат. Для врача со средней зарплатой — Киев не считается! — выплата составляет чуть больше 20 тысяч гривен (около 745 долларов по курсу). Медсестра, работающая с коронавирусными пациентами, может рассчитывать почти на 15 тысяч гривен (около 563 долларов по курсу).

Ольга Мусафирова

собкор в Киеве