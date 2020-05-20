Восьмикратный олимпийский чемпион стал отцом

20.05.2020, 1:05, Разное

Ямайский легкоатлет Усэйн Болт стал отцом. Возлюбленная Каси Беннетт родила спортсмену дочь. Об этом сообщил премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс в своем “Твиттере”. Имя малышки пара держит в секрете.

Напомним, Болт стал встречаться с Беннет в 2014 году. Возлюбленная младше спринтера на четыре года. О беременности девушки стало известно в январе 2020 года. Тогда пара устроила вечеринку для родственников и друзей, где поделилась подробностями о предстоящем пополнении.

Усэйн Болт – восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. За свою карьеру спортсмен установил восемь мировых рекордов. Владеет негласным титулом самого быстрого человека в мире.