Биологи предлагают бороться с вирусами при помощи комбинированных антител

20.05.2020, 1:00, Новости дня

Во время работы ученые применили новый подход для конструирования несуществующих в природе антител.

Специалисты связали между собой малые антитела из крови ламы с помощью бактериального суперклея. У верблюдов, акул и лам молекулы антител по размеру в два раза меньше обычных. Маленькие белки нарабатываются быстрее крупных аналогов.

Ученые приняли решение испытать защитные свойства миниатюрных антител против буниавирусов, которые являются патогенами, способными вызывать эпидемии. Во время исследования ламам вводили разные вирусы, а затем выделяли из крови животного иммунные клетки, которые производят антитела. Обнаружилось, что ламы могут производить более 70 разновидностей малых антител, способных распознавать вирусы и блокировать их поверхностные белки.