Мнение: Обращение Пасечника к Зеленскому

20.05.2020, 0:54, Разное

Глава ЛНР Пасечник записал обращение к Зеленскому, где пригрозил последнему, что если ВСУ не прекратят огонь на территории ЛНР, то войска ЛНР перейдут к активным действиям против ВСУ при продолжении обстрелов.

Заявление главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника

В результате обстрелов, совершенных вооруженными формированиями Украины 16 мая, была повреждена ЛЭП "Михайловка-Коммунарская", которая питала критически важные для ЛНР инфраструктурные объекты, ряд социальных объектов, а также жилой сектор. Днем позже, 17 мая, несмотря на предоставленные гарантии безопасности, Украина дважды обстреляла ремонтную бригаду, устранявшую последствия обстрела, и патруль СММ ОБСЕ, осуществлявший мониторинг проводившихся работ. А после этого обстрела приостановила действие и выдачу гарантий безопасности.

Подобные обстрелы мирных жителей ЛНР и гражданской инфраструктуры украинскими военными в последнее время стали регулярными. Это целенаправленная провокация и акция с понятной всем целью – уничтожить критически важные объекты инфраструктуры нашей Республики, необходимые для жизнеобеспечения нашего населения. И в этой акции Украина уже добилась определенных результатов, вызвав серьезные перебои с электроснабжением и водоснабжением Луганска, грозящие нам гуманитарной катастрофой.

И это происходит на фоне, когда представители Украины в Контактной группе неизменно декларируют свою приверженность всеобъемлющему режиму прекращения огня.

В связи с этим хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с настоятельной просьбой принять меры к прекращению ничем не спровоцированных обстрелов нашей территории, предоставив при этом соответствующие гарантии безопасности для проведения ремонтных работ на критически важных объектах гражданской инфраструктуры. В случае продолжения подобных действий со стороны ВФУ, вы, Владимир Александрович, не оставите нам другого выбора, кроме как принять эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от указанной линии электропередачи. Аналогичным образом мы будем вынуждены поступать при продолжении обстрелов мирного населения и других критически важных объектов жизнеобеспечения. В этих целях мною уже даны соответствующие указания о приведении в боевую готовность подразделений Народной милиции.

Во избежание эскалации конфликта хочу также обратиться к ОБСЕ, Российской Федерации, Германии и Франции с просьбой "помочь" Украине принять необходимые решения по обеспечению реального перемирия на период до полного политического урегулирования конфликта.

http://lug-info.com/news/one/zayavlenie-glavy-luganskoi-narodnoi-respubliki-leonida-pasechnika-56400 – цинк

Как представляется, обстрелы будут продолжаться и далее. Времена предупреждений и вразумлений давно прошли.