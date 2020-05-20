Мнение: О Дагестане

20.05.2020, 0:50, Разное

Есть у меня подозрение, что ситуация с Дагестаном не так проста, как кажется. Да, там внезапно выступил аж целый министр здравоохранения и вдруг признался, что дела с ковидом в республике вовсе не так благополучны, как ранее заявлялось, что больных на самом деле не тысяча, а больше десятка тысяч, и что в республике чуть не 800 смертей от “внебольничной пневмонии”.

Ну а его ударная фраза, что “в Дагестане от коронавируса умерло 27 человек, из них 40 – врачи” – та и вовсе мгновенно стала мемом, ее растащили по всей Сети. Этим она напомнила знаменитые “146%”, тоже прочно вошедшие в обиход после скандальных “выборов” 2011 года.

То есть вроде бы всё понятно – “власти скрывают”, реальная статистика по умершим в 19 раз больше, чем говорят официально, “наверно, и во всех остальных регионах так же, если не хуже” – в ФБ теперь это преподносится только так. Однако тут уместно задать вопрос – а почему все ж именно Дагестан внезапно выступил провозвестником правды?! И главное – кто выступил смельчаком, режущим эту правду-матку?

Региональный министр здравоохранения. Ничего себе! Что-то больше ни в одном регионе мы таких подвигов от чиновников не видели. Фактически ведь министр просто “сдал” своего губернатора, спровоцировав общероссийский скандал и прямо подставив его под увольнение. А фактически, учитывая вовремя подоспевшие обвинения Файненшл Таймс (что Россия скрывает истинные масштабы смертности от ковида), скандал вполне может выйти и международным.

Но, может быть, именно в этом и была цель?

Я ведь помню, как Васильева несколько лет назад засылали “на Дагестан”. Это была настоящая спецоперация, “зачистка по полной”. Арестованных чиновников из Дагестана грузили буквально бочками, “республику” натурально взяли полностью на внешнее управление. Одних феэсбешников и спецназа “Альфа” нагнали тучу. И пересажали буквально почти всех тамошних бонз! Я читал, что даже регулировать движение прислали гаишников из Тамбовской области, оплачивая им все командировочные – настолько велика была степень недоверия местным!

А потом – тишина. Уже года два, как Дагестан ВДРУГ почти полностью пропал из федеральных новостей. В любом смысле – и в хорошем, и в плохом. Хотя ожидалось, конечно – после таких-то геракловых усилий “федералов” – бодрых репортажей в духе, какой теперь в “освобожденном от коррупции” Дагестане возник город-сад… Но нет – видимо, что-то пошло не так, уже на каком-то глубинном уровне. Хвастать так и не нашлось чем. “Перестройка забуксовала”.

И тогда логично, что, выждав нужный момент, республика нанесла ответный удар по поставленному над ней гауляйтеру. Выбрали самое незащищенное место с точки зрения Центра – “ату его, он плохо борется с ковидом!” В общем – подставили знатно, с истинно восточным коварством. “27 умерших, из них 40 – врачи”. Отмывайся, Васильев. А лучше – собирай манатки и проваливай, надоел хуже горькой редьки.

Попыталась Москва взять Дагестан штурмом, всех пересажать и сделать из него “образцовую республику” – ан не вышло. Восток – дело тонкое.