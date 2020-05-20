 

В администрации США отреагировали на выздоровление Мишустина

20.05.2020, 0:48, Новости дня

Американские власти рады, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого в конце апреля был диагностирован коронавирус, выздоровел, сообщил представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

«Соединенные Штаты рады слышать, что премьер-министр Мишустин чувствует себя лучше. Мы молимся за него и за всех россиян, которых затронула пандемия коронавируса», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, Мишустин был выписан из больницы и во вторник приступил к работе в Доме правительства.

Президент Владимир Путин поздравил Мишустина с тем, что тот вылечился от коронавируса и может в полном объеме приступить к работе.



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