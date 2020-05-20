 

Honolulu Star-Advertiser – предупреждение Пекину — Пентагон дал знать, что отправил субмарины в Тихоокеанский регион

20.05.2020, 0:45, Новости дня

Обычно ВМС США не распространяются о миссиях подводных сил, но тут Тихоокеанский флот объявил о том, что все его субмарины передового базирования примут участие в операции в западной части региона. Как считает The Honolulu Star-Advertiser, заявление было сделано для Пекина, чтобы дать ему понять, что, несмотря на пандемию, Америка не намерена игнорировать «агрессивное поведение» КНР в Южно-Китайском море.


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Тихоокеанский флот США многих удивил в этом месяце, когда объявил о проведении миссии по осуществлению ответных мер в непредвиденных обстоятельствах в западной части Тихого океана с участием всех своих субмарин передового базирования, пишет The Honolulu Star-Advertiser.

 

Как заявили подводные силы, меры направлены на поддержку политики «свободной и открытой Индо-Тихоокеанской области», целью которой является противостояние «экспансивной деятельности» Пекина в Южно-Китайском море. В мисии принимают участие по меньшей мере семь подводных лодок, включая все четыре ударные субмарины, базирующиеся на острове Гуам, атомную подлодку USS Alexandria с базы Сан-Диего и корабли с гавайских баз.

 

По словам издания, текущая миссия свидетельствует о «желании Пентагона продемонстрировать гибкость и непредсказуемость в конкуренции великих держав с Китаем и Россией». «Своими действиями мы хотим показать готовность защищать наши интересы и свободы в рамках международного права», — подчеркнул командующий подводными силами Тихоокеанского флота контр-адмирал Блейк Конверс. 

 

Кроме того, чтобы на фоне растущих разногласий с Китаем доказать, что коронавирус никак не сказался на боеготовности американского флота, ВМС США сохранили в Тихоокеанском регионе целую флотилию военных кораблей, обращает внимание The Honolulu Star-Advertiser. Америка считает, что пока весь мир сосредоточил внимание на пандемии, Пекин укрепляет свои позиции на искусственных островах в Южно-Китайском море и оказывает давление на близлежащие страны. 

 

Издание полагает: когда, как сейчас, силы ВМС открыто говорят о присутствии в регионе своих обычно невидимых подлодок, «это делается, чтобы дать сигнал противнику».

 

Министр обороны США Марк Эспер настаивает, что, хотя американская армия предпринимает активные меры по борьбе с коронавирусом внутри страны, в то же время она «остаётся сфокусированной и на своих миссиях, осуществляемых в целях национальной безопасности по всему миру». 

 

«Многие страны сосредоточились на своих внутренних проблемах, чтобы обеспечить себе восстановление после пандемии, тем временем наши стратегические противники пытаются за счёт других обернуть кризис в свою пользу», — добавил Эспер во время своего выступления в начале мая. Глава Пентагона утверждает, что Народно-освободительная армия КНР продолжает «агрессивное поведение» в Южно-Китайском море и ВМС США проводят свои операции в регионе, чтобы дать Пекину понять, что Америка «намерена и впредь защищать свободу навигации и торговли для всех государств, больших и маленьких».



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