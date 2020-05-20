Черняк: Работа журналиста – брать интервью у всех. Работа зрителей – включать критическое мышление

20.05.2020, 0:41, Новости дня

Интервью журналиста, основателя издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордона с бывшим главарем боевиков “ДНР” Игорем Гиркиным (Стрелковым) ничем не противоречит мировым стандартам журналистики. Такое мнение высказал 19 мая в Facebook бизнесмен и ведущий собственного YouTube-канала Евгений Черняк.

Он проиллюстрировал свои слова историей, произошедшей в 2010 году.

“Ларри Кинг – самый известный в мире человек, который берет интервью. Американец. Он взял интервью у президента Ирана [Махмуда] Ахмадинежада. В интервью тот несколько раз говорил о том, что хочет уничтожить Америку. Интервью вышло на американском канале CNN. Когда у Ларри Кинга спросили, у кого бы он еще хотел взять интервью, он ответил что у [главаря “Аль-Каиды”] Усамы бен Ладена”, – написал Черняк.

По его словам, это все, что нужно знать об интервью Гордона с Гиркиным.

“Работа журналиста – брать интервью у всех. Работа зрителей – включать критическое мышление и думать над словами героя передачи”, – добавил автор поста.

Ларри Кинг- самый известный в Мире человек, который берет интервью. Американец. Он взял интервью у Президента Ирана… Posted by Евгений Черняк on Teisipäev, 19. mai 2020

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Находится под санкциями ЕС и США.

Интервью Гордона с Гиркиным вышло в YouTube 18 мая. Оно было записано по Skype. Во время интервью Гиркин признался, что отдавал приказы убивать украинцев, и назвал имена активистов, которых расстреляли по его команде.

Ряд журналистов, политиков и активистов раскритиковали интервью. Они заявили, что таким образом Гордон легитимизирует преступников в украинском информационном пространстве. 18 мая под редакцией издания “ГОРДОН” в Киеве активисты провели митинг.

В Офисе генпрокурора сообщили, что информация из интервью с Гиркиным и бывшим “прокурором” аннексированного Россией Крыма Натальей Поклонской, которое вышло ранее в этом месяце, будет приобщена к уголовным производствам, которые касаются вооруженной агрессии РФ против Украины. “Могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолета MH17”, – сказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов после выхода интервью с Гиркиным.

Сам Гордон заявил, что интервью были сделаны им “в содружестве с украинскими спецслужбами”. По его словам, информация о преступлениях против Украины, озвученная в интервью Поклонской и Гиркиным, передана в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.

В СБУ заявили, что программы с Поклонской и Гиркиным изучаются на предмет доказательств агрессии РФ против Украины, и отметили, что проведение интервью было инициативой журналиста.