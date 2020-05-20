Еще один украинский парламентарий заразился коронавирусом – нардепы

20.05.2020, 0:41, Новости дня

Вечером 19 мая в интернете появились сообщения, что еще у одного депутата Верховной Рады выявлена коронавирусная инфекция.

Первым об этом написал в Telegram нардеп от “Слуги народа” Александр Ткаченко.

“Один из народных депутатов заболел коронавирусной инфекцией. При этом половина депутатов сегодня была на заседании без масок. К слову, я карантин чту”, – говорилось в сообщении.

Вскоре представитель фракции “Европейская солидарность” Алексей Гончаренко уточнил в Telegram, о ком идет речь.

“У нардепа Олега Мейдича из “Батьківщини” диагностировали COVID-19″, – написал он.

49-летний Мейдич занимает пост первого заместителя председателя парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

Официально коронавирус подтверждали у пяти народных депутатов: членов “Слуги народа” Владимира Ватраса и Руслана Горбенко, внефракционных депутатов Анны Скороход и Сергея Рудыка, члена депутатской группы “Довіра” Сергея Шахова. Все они выздоровели.

Спикер Рады Дмитрий Разумков допускал, что COVID-19 могли переболеть до 15 нардепов.

19 мая Верховная Рада провела первое заседание в обычном пленарном режиме после перерыва, вызванного вспышкой коронавируса.