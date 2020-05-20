 

Еще один украинский парламентарий заразился коронавирусом – нардепы

20.05.2020, 0:41, Новости дня

Вечером 19 мая в интернете появились сообщения, что еще у одного депутата Верховной Рады выявлена коронавирусная инфекция.

Первым об этом написал в Telegram нардеп от “Слуги народа” Александр Ткаченко.

“Один из народных депутатов заболел коронавирусной инфекцией. При этом половина депутатов сегодня была на заседании без масок. К слову, я карантин чту”, – говорилось в сообщении.

Вскоре представитель фракции “Европейская солидарность” Алексей Гончаренко уточнил в Telegram, о ком идет речь.

“У нардепа Олега Мейдича из “Батьківщини” диагностировали COVID-19″, – написал он.

49-летний Мейдич занимает пост первого заместителя председателя парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

Официально коронавирус подтверждали у пяти народных депутатов: членов “Слуги народа” Владимира Ватраса и Руслана Горбенко, внефракционных депутатов Анны Скороход и Сергея Рудыка, члена депутатской группы “Довіра” Сергея Шахова. Все они выздоровели.

Спикер Рады Дмитрий Разумков допускал, что COVID-19 могли переболеть до 15 нардепов.

19 мая Верховная Рада провела первое заседание в обычном пленарном режиме после перерыва, вызванного вспышкой коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Глава Медицинской ассоциации Японии: провести Олимпиаду без вакцины будет трудно

12.04 / Atlantico.fr – коронавирус можно номинировать на Нобелевскую премию мира

27.04 / Режим ЧП продлили в Казахстане до 11 мая

04.04 / Bloomberg – Меркель вышла из самоизоляции и призвала сограждан оставаться дома

24.04 / Путин перенес день окончания Второй мировой войны на 3 сентября, день памяти заложников Беслана

04.05 / “Пари Сен-Жермен” собирается приобрести защитника “Барселоны” Умтити

01.04 / Прилепин: РФ показала готовность к ситуации с коронавирусом даже после пяти лет санкций

07.04 / Россиян предупредили о психологическом выгорании на третьей неделе самоизоляции

02.04 / «АвтоВАЗ» попросил разрешения возобновить работу

07.05 / Трамп поддержал идею Путина провести саммит пяти постоянных членов Совбеза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска