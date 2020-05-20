Майкл Флинн попросил у Апелляционного суда помощи в снятии обвинений

20.05.2020, 0:40, Новости дня

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн во вторник обратился в апелляционный суд США с просьбой заставить суд нижестоящей инстанции снять с него уголовные обвинения.

В петиции, поданной адвокатами Флинна, содержится просьба к Апелляционному суду округа Колумбия издать распоряжение, обязав окружного судью Эммета Салливана удовлетворить просьбу Министерства юстиции США о прекращении дела против их клиента.

7 мая Минюст принял решение о закрытии уголовного дела против Флинна, который ранее признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР о своих беседах с Сергеем Кисляком, в то время послом России в Вашингтоне. Противники действующего президента утверждают, что это решение было принято под давлением Дональда Трампа и его политических союзников по Республиканской партии.