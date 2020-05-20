Мнение: Сила Сибири-2

20.05.2020, 0:30, Разное

"Газпром" начал работы по проекту газопровода "Сила Сибири — 2", заявил председатель правления компании Алексей Миллер. По его словам, "Сила Сибири — 2" должен стать основой для экспорта 50 миллиардов кубометров газа ежегодно через Монголию в Китай, при этом сырье с Ямала планируют поставлять также в Европу.

Когда наркомана перестает "вставлять" наркотик, он просто увеличивает дозу. Когда модель "энергетической сверхдержавы" накрывается медным тазом, то логика подводит к решению строительства нового гига-проекта по экспорту новых объемов газа. Все вместе это называется "снять Россию с нефтегазовой иглы".

Это не закончится никогда. Пока в стране будет хотя бы литр газа, который можно перекачать за рубеж, нынешние будут заниматься этим вопреки всему остальному. В этом смысле все в полном порядке: предположить, что вор, который никогда не умел и не хотел заниматься ничем, кроме воровства, перестанет воровать, просто нелепо.

Рассматривать всерьез проект Силы Сибири-2 с точки зрения национальных интересов России столь же нелепо, так как базовая экономическая проблема страны – обанкротившаяся экономическая модель как таковая. Поэтому все мероприятия в рамках этой модели преступны по отношению к национальным интересам.

Смысл нового проекта, безусловно, заключается лишь в том, чтобы обогатить подрядчиков, повесив на страну новые обременения – освобождения по налогам или вообще прямые дотации Газпрому, который уже откровенно идет на банкротство. Примерно тем же занимаются банкиры, когда банк идет ко дну – они делят активы на ликвидные и мусор, мусор оставляют на балансе, все ликвидное лихорадочно перебрасывают как можно дальше. И рано или поздно наступает момент, когда посетителей встречает сторож, закрытые двери и горы бумажного мусора вокруг офисных шредеров. А далее сюжет развивается по одному из двух сюжетов – либо банкир поделился с кем нужно, и его как бы разыскивают, но без энтузиазма, или банкир "кидает" уважаемых людей, которые вынимают его из ухоронки и вытрясают из него своё. С компенсациями за беспокойство и прочие душевные переживания. Учитывая, как Газпром обогащает подрядчиков, которые как один друзья Сами знаете кого, уважаемых людей в данном случае точно не обидят.

Экономическая целесообразность Силы Сибири-2 выглядит весьма сомнительной. Газ должен будет подаваться в китайскую антропустыню, слабозаселенную и не имеющую достаточного промышленного потенциала, способного "переварить" такие объемы газа. Однако как резервный маршрут на случай перебоев штатного снабжения Китая с помощью поставок СПГ, обе Силы Сибири выглядят для Китая вполне хорошим подспорьем. То, что оба трубопровода будут по большей части простаивать или работать на неполную мощность, китайцев совершенно не беспокоит, так как эти убытки, конечно же, будут отнесены на поставщика.

Нужно учитывать, что у Китая практически нет подземных газовых хранилищ, а значит – крайне слабо развита система демпфирования (сглаживания) сезонных колебаний потребления. В таком случае наличие резервных мощностей для Китая выглядит вполне приемлемой заменой ПГХ, тем более, что опять же, расходная часть будет переложена на поставщика.

То есть – для Китая проект Силы Сибири (как первый, так и второй) вполне выгоден. В политическом смысле в том числе. Если США попробуют угрожать перекрытием поставок, у Китая будет хоть какой-то, но резервный источник снабжения. Для России – безусловно, выгоды в проекте нет. Так как китайский рынок перенасыщен газом, и даже Сила Сибири-1 уже столкнулась с этой проблемой. Ну, и не стоит забывать про жесткую "просадку" китайской экономики в связи с текущей эпидемией. Расчет на рост потребления газа основан на модели роста китайской экономики. Эта модель приказала долго жить, и теперь перед Китаем задача – удержать хотя бы текущий уровень, не давая ему развернуться вниз. Тем более, что экспортная модель экономики Китая тоже трещит по швам в связи с глобальной "просадкой" мировой экономики.

В этом плане любые экономические расчеты эффективности проекта будут опираться на целый ряд переменных, оценить которые сегодня просто не представляется возможным. Когда маржа оценивается в 3-5-7%, а неопределенности дают ошибку в расчетах на уровне плюс-минус процентов 15-20, сам проект можно оценить только одним словом – авантюра. Причем грубая и откровенная. Авантюра, которая очевидна руководству Газпрома даже при его чудовищно низком профессиональном уровне. И раз они идут на нее, то экономические расчеты, эффективность, окупаемость и прочие неважные штуки его совершенно не интересуют. А интересует что-то совершенно иное.

И с точки зрения коррупционных интересов как раз такая ситуация выглядит чистым Клондайком, так как позволяет хоронить миллиарды и миллиарды под вполне правдоподобными и очень солидными обоснованиями.

У любой нормальной компании авантюризм менеджмента может (и должен) купироваться акционерами. Это их деньги могут сгореть, в конце концов. Но Газпром – не нормальная компания. До тех пор, пока акционерам платятся совершенно фантастические дивиденды, их не будут ни интересовать, ни волновать никакие очевидно мошеннические решения менеджеров. Поэтому проблем с этой стороны нет и не будет.

Все проблемы по полной программе в итоге получит российский народ, который в конечном итоге лишится своей газовой отрасли. Банкротство Газпрома при таком хозяйствовании – вопрос времени. И любое банкротство заканчивается всегда одним и тем же – перераспределением собственности. И сегодня называть Газпром "национальным достоянием" – это очень сильно грешить против истины. В конце пути слово "национальное" окончательно исчезнет из этого слогана. Просто потому, что иначе такие авантюры не заканчиваются.