Министр обороны Чехии ответил на письмо Шойгу о памятнике Конева

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20.05.2020, 0:30, Новости дня

Министр обороны Чехии Лубомир Метнар ответил отказом на письмо российского коллеги Сергея Шойгу, предложившего передать РФ снесенный муниципальными властями района Прага-6 памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Содержание ответного послания приводит информационное агентство CTK.

В письмо главы минобороны Чехии говорится, что памятник не является собственностью военного ведомства республики и не находился на территории принадлежащих ему земельных участков.

«Исходя из действующего законодательства, минобороны Чехии не имеет права вмешиваться в права собственника [коим является] район Прага-6, в компетенцию которого входит управление мемориалом, а значит и не вправе решать [вопрос] о его возможной передаче России», – передает ТАСС содержание документа.

Метнар добавил, что Чехия «чтит память павших при освобождении Чехословакии воинов Красной армии и обеспечивает надлежащий уход за воинскими захоронениями советских солдат-освободителей».

Ранее Шойгу написал письмо главе военного ведомства Чехии Лубомиру Метнару, в котором попросил передать Москве снесенный в Праге памятник маршалу Ивану Коневу. Однако минобороны Чехии «не смогло пойти навстречу» Шойгу.



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