Мнение: Письмо: “Он – представитель европейской знати”

20.05.2020, 0:18, Разное

И очередную владычицу морскую тоже разбирайте самостоятельно.

marsiana_kiff

Дорогая Эволюция,

Здравствуйте.

Спасибо за Ваш блог.

Я пишу Вам это письмо с надеждой что Вы сможете мне помочь, так как чувствую, что запуталась.

Мне 32 года, с моим мужем я вместе уже 10 лет, 2 года официально женаты, сыну 6 месяцев.

Мой муж – первый и единственный мужчина в моей жизни. До того, как я встретила его, у меня была короткая платоническая история с мужчиной на 20 лет старше меня. Этот мужчина меня очень сильно привлёк, с первого взгляда. Я думаю, он это почувствовал и откликнулся. Однако с самого начала он настаивал на том, что я должна быть с ним потому, что он сможет меня обеспечить, и потому что он – представитель европейской знати, а я – студентка из России. Наверное, я могла бы многому научиться и многое подчерпнуть из этих отношений, но я предпочла оставить его, без лишних объяснений. Не знаю, расстроился ли он, но я думала об этой истории очень долго, так как он меня зацепил.

Потом я получила стипендию и переехала в другую страну. Познакомилась с нынешним мужем – мы оба были аспиранты. Мы быстро сошлись (он был инициатором отношений, но наверное, изначально нужнее было мне, хотя кто знает). Наши отношения развивались гармонично, мы вместе работали и жили, проводили вместе 24 часа в сутки. После нескольких лет отношений, градус страстной любви снизился, но мы прекрасно проводили вместе время.

Думаю, мой муж вкладывался больше в наши отношения, чем я. Он старше меня на 10 лет, и умеет многое, чего я не умею. Он научил меня кататься на лыжах и виндсёрфингу, показал много интересных мест в своей стране, и многое другое. Зарабатывала я всегда сама, за квартиру платили поровну. Иногда, у него бывали нервные срывы и он истошно на меня орал. В каких-то случаях это было связано с внешними проблемами на работе, в каких-то случаях, дело было в моём поведении.

Я не могу сравниться с ним в манере скандалить, так как его язык для меня не родной, и дыхание перехватывает. У меня дома никогда так не орали.

После скандала я не говорила с ним дня 2-3, потом мы обсуждали проблему. Однако осадок оставался, у меня из-за его истерик, у него – из-за моих реакций и обсуждений.

Потом он нашёл работу в другой стране. Я переехала с ним, и мы через месяц поженились. Я занялась поиском работы, и в тот же период почувствовала, что мой муж начинает вести себя менее уважительно, чем это было всегда. Например, если я делала генеральную уборку все утро, он мог прийти и поставить грязные ботинки на ещё влажный пол, и другие подобные мелочи.

Потом я внезапно забеременела. Естественно, мы решили оставить ребёнка. Я продолжала искать работу, но стала нервнее и раздражительнее. Однажды, во время ссоры, мой муж сказал, что он находится у себя дома, а я могу сделать аборт и уехать. Я проглотила, но не забыла.

Через месяц работа нашла меня сама, несмотря на обстоятельства в виде беременности. К работе прилагается служебное жилье, где муж живет пол-недели, а я и помощница по хозяйству- всё время. Родился наш сын. Муж присутствовал на родах, которые были очень сложные. Наутро, ребёнок попросил есть, а у меня не было молока. На это мой муж взбеленился и сказал, что я могла бы и постараться. Мне было очень больно, морально и физически. Потом он сказал, что это было произнесено сгоряча. Но почему тогда он не может себя контролировать?

Я работала практически без отдыха и декрета вплоть до карантина. Сын крепкий и красивый мальчик, поэтому проблем особых не было и нет. Муж любит сына, заботится о нем.

Вчера наша помощница не смогла прийти, а у мужа возникла срочность на работе. Я тоже должна была работать, но ему было очевидно нужнее остаться с делами. Наша ссора вспыхнула внезапно, из-за того, что он взял ребёнка, пока я отошла. Я сказала, что поиграю с ним, а он может возвращаться к делам. Он начал кричать, что я агрессивна, и уходить от меня с ребёнком в другую комнату. Я догоняла и тоже кричала. Это и правда разбудило во мне агрессию.

В итоге мы не разговаривали весь вечер, я легла спать, а он ужинал один.

С утра он сказал, что вчера я была взвинчена тем, что меня накануне критиковала моя мать (она мне написала, что ей не нравится моя новая фотка на фейсбуке, что у меня усталый вид и она меня не узнала). Однако я давно не обижаюсь на ее замечания.

Я не понимаю, почему муж посчитал нужным косвенно включить в конфликт мою мать. Я слетела с катушек, и сказала, что когда он так орет, он похож на курицу в горячке и ведёт себя как истеричка, и мне сложно его выносить. На это он сказал, что моя мать права про фото, и у меня грязная морда, которую я должна закрыть (дословный перевод с его языка). На это я ответила, чтобы он уезжал «к себе», в его жилье. Он сказал, что перед этим он заберёт отсюда мебель, за которую он заплатил. Я ответила, что это не проблема. Это и правда не проблема, я давно отложила необходимую сумму за мебель на наш общий счёт. Он может или взять деньги, или мебель, если ему этого хочется.

Теперь я не знаю, как с этим быть. Я привязана к мужу, но чувствую, что он больше не ценит меня. Отношения идут по наклонной, а уйти я не могу из-за сына. И хочу ли?

Я отдалилась от него физически, и пытаюсь провести сегодня день как обычно. Но не получается.

Дорогая Эволюция, как мне быть ?

Спасибо, что прочитали.