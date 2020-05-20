ВОЗ заявила о возросшей нервозности подростков в 45 странах

20.05.2020, 0:06, Разное

Европейское региональное бюро ВОЗ опубликовало отчет о международном исследовании в рамках проекта «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья» (Health Behaviour in School-Aged Children) за 2017-2018 год. В документе обобщены обширные сведения о физическом здоровье, социальном взаимодействии и т.н. психическом благополучии 227 441 школьника в возрасте 11, 13 и 15 лет из 45 стран. Выводы неутешительны: практически все показатели снизились по сравнению с 2014 годом.

В отчете указано, что психическое благополучие ухудшается по мере взросления детей, при этом у девочек риск развития психических расстройств выше, чем у мальчиков. Каждый четвертый подросток информирует о нервном напряжении, раздражительности или нарушениях сна не реже раза в неделю.

Примерно в трети стран наблюдается рост числа подростков, которые тяжело переносят школьную нагрузку, и сокращение числа тех, кому нравится учиться, заявили исследователи. В большинстве государств отношение подростков к учебе ухудшается по мере взросления, а удовлетворенность своими успехами и поддержкой со стороны учителей и одноклассников снижаются по мере увеличения нагрузки в школе.

Особенное внимание в отчете уделено влиянию цифровых технологий на психическое здоровье подростков в Европе. Очевидно, что технологии могут иметь положительные стороны, но они также способны повысить уязвимость и создать новые угрозы для детей. Например, кибертравля, которой чаще всего подвергаются девочки. В исследовании указываются, что более 10% опрошенных детей становились объектами кибертравли.

По-прежнему вызывает беспокойство небезопасное сексуальное поведение: каждый четвертый подросток из числа тех, кто ведет половую жизнь, практикует незащищенный секс. К 15 годам половую жизнь начинает каждый четвертый юноша (24%) и каждая седьмая девушка (14%).

Что касается дурных привычек, то в целом, популярность алкоголя и курения у подростков снижается. Но при этом потребление спиртных напитков среди 15-летних школьников остается стабильно высоким: согласно опросам, каждый пятый из них минимум два раза в жизни находился в состоянии алкогольного опьянения, и каждый седьмой — хотя бы раз за последние 30 дней.

Менее 20% подростков соблюдают рекомендации ВОЗ в отношении физической активности – примерно в трети стран с 2014 г. их количество сократилось, особенно среди мальчиков. Чаще всего физкультурой и спортом пренебрегают девочки и подростки старшего возраста.

При этом большинство подростков неправильно питаются, при этом каждый четвертый ежедневно ест сладости, а каждый шестой пьет сахаросодержащие напитки. На этом фоне увеличилось число подростков, страдающих ожирением: с этой проблемой сталкивается каждый пятый школьник, преимущественно мальчики. Каждый четвертый подросток считает себя толстым, в первую очередь девочки.

Как отметила ВОЗ, на момент публикации исследования HBSC с данными за 2017-2018 гг. мир борется с пандемией COVID-19. Таким образом, в следующем исследовании, в которое войдут сведения за 2021–2022 гг., будет отражено влияние пандемии на жизнь подростков.