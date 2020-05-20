“Реал”, “Интер” и “Бавария” проведут антикоронавирусный турнир

20.05.2020, 0:05, Новости дня

Три европейских футбольных гранда — испанский "Реал", итальянский "Интер" и немецкая "Бавария" проведут в 2021 турнир — "Европейский кубок солидарности". Все вырученные средства пойдут на поддержку медикам Италии и Испании.

Точные даты турнира еще не определены. Главное условие — матчи могут пройти после того, как зрителям разрешат вернуться на трибуны. На каждой из встреч будут присутствовать несколько тысяч медиков.

Турнир пройдет в один круг. "Реал" сыграет с "Интером" в Мадриде. "Интер" примет "Баварию" в Милане, а "Бавария" проведет встречу "Реалом" в Мюнхене.