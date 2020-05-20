 

Палестина расторгает все соглашения с Израилем и США

20.05.2020, 0:05, Новости дня

Палестина приняла решение о расторжении всех договоренностей с США и Израилем в связи с намерениями израильского правительства присоединить палестинские земли. Об этом сообщил глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в прямом эфире телеканала "Аль-Джазира".

 

Как отметил Аббас, с 19 мая палестинское государство снимает с себя все обязательства по всем соглашениям с правительствами Израиля и Соединенных Штатов Америки, включая связанные с безопасностью.

Лидер Палестины призвал Израиль с сегодняшнего дня нести ответственность перед мировым сообществом, как "оккупационная сила на оккупированной территории Палестины", сообщает РИА Новости.

По словам Аббаса, Палестина готова продолжить переговоры по палестино-израильскому конфликту в случае посредничества третьей стороны.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / Звоните в колокол: эстонский архиепископ призвал протестовать против карантина

09.04 / Врач предупредил о способных заразить коронавирусом кондиционерах

26.03 / Путин подписал закон о ценах на лекарствах в условиях угроз эпидемии и ЧС

28.04 / Полицейским решили запретить оценивать в интернете работу госорганов

12.05 / Двое советников Гуайдо подали в отставку

26.04 / Штаты США «открываются», несмотря на опасения новых вспышек COVID-19

02.04 / Минобороны ответило газете La Stampa про «ненужность» российской помощи Италии

28.03 / Россия с 30 марта полностью закрывает границы

10.05 / ВВС США заявили о взрыве бака российского «Фрегата» в космосе

03.04 / Воробьев пообещал «не жестить» со спецпропусками в Подмосковье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска