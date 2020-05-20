 

Министерство обороны Чехии не может передать России памятник маршалу Коневу

20.05.2020, 0:05, Новости дня

Министерство обороны Чешской Республики не может передать РФ памятник маршалу Коневу, демонтированный в Праге в апреле текущего года, так как он принадлежит не военному ведомству, а муниципалитету района Прага-6. Об этом сообщается в ответе главы министерства обороны страны Лубомира Метнара на письмо министра обороны РФ Сергей Шойгу.

3 апреля, реализуя решение от 12 сентября 2019 года, власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, установленный в этом районе. Инициатор сноса памятника, староста района Ондржей Коларж заверил, что монумент будет передан в создаваемый Музей памяти XX века.

 

В связи с этим 9 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к Лубомиру Метнару с просьбой о передаче монумента российской стороне в самые кратчайшие сроки, напоминает РИА Новости.

Метнар ответил, что памятник не является имуществом министерства обороны Чехии и не находится на его территории. Согласно нормам права, его нельзя включить в категорию военных захоронений. Решение о сносе памятника было принято муниципалитетом района Прага-6. А министерство обороны страны не может вступать в права собственности района, к которому относится памятник, поэтому не имеет права принимать решение о его передаче Российской Федерации.

Министр обороны Чехии отметил, что решению проблемы с памятником Коневу могли бы помочь консультации между дипломатическими ведомствами РФ и Чехии.



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