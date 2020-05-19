 

В России выявили еще 9263 человека с COVID-19

19.05.2020, 23:50, Разное

За последние сутки в РФ выявили 9263 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Об этом сообщает оперштаб. Общее число заболевших достигло 299 941.

Отмечается, что 43,1% сдавших положительный тест на коронавирус не имели клинических проявлений болезни. В Москве выявили чуть больше трети зараженных — 3545, еще 898 случаев COVID-19 нашли в Подмосковье, 453 — в Петербурге и 260 — в Нижнем Новгороде.

Смерть от коронавируса подтвердилась у 115 человек, из них 71 умер в Москве. Всего в РФ зарегистрировали 2837 летальных исходов пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19. Число выздоровевших достигло 76 130 человек (за послдние сутки — 5921 человек).

По оценкам специалистов Роспотребнадзора, за последнюю неделю уровень циркуляции коронавируса в столице снизился с 12 до 2,6%, а в Подмосковье — с 14 до 3,9%. Директор подведомственного ЦНИИ эпидемиологии Василий Акимкин отмечает, что падает, скорее всего, и уровень циркуляции вируса среди населения РФ в целом, так как при увеличении объема тестирования не наблюдается рост числа инфицированных.

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / «Воистину счастливый человек»: Супруг Анны Нетребко Юсиф Эйвазов поделился детским снимком

14.04 / Пострадали дети: в Петербурге произошла массовая авария

12.04 / Мнение: Ульяновские кустарники

10.05 / Полиция задержала депутатов-коммунистов Мосгордумы, вышедших на акцию в честь Дня Победы

18.04 / Под Москвой поймали нарушившегося карантин мужчину с подтвержденным коронавирусом

28.04 / Xiaomi выпустит телевизор с опцией Dolby Vision и OLED-экраном

19.05 / Скандалы: Небо больше не измеряют «милями»

20.04 / Чем больше стаж здорового образа жизни, тем ниже риск хронических болезней

12.01 / Юлия Витязева: Как Россия кормит самых безумных патриотов Украины

14.05 / Мнение: Цветы на могилах вермахта напомнили о «красной черте»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска