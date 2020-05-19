 

Volkswagen выплатил 9 млн евро для прекращения «дизельного дела»

19.05.2020, 23:48, Новости дня

Германский автоконцерн Volkswagen выплатил штраф в размере 9 млн евро, чтобы прокуратура ФРГ прекратила дело о «дизельном скандале» в отношении главы правления компании Герберта Дисса и председателя наблюдательного совета Ханса-Дитера Петча, пишет The Financial Times.

По информации издания, Дисса и Петча обвиняли в том, что они сознательно скрывали от акционеров информацию об установленном на автомобилях программном обеспечении, позволяющем занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах, передает ТАСС.

Юристы и представители компании называли обвинения необоснованными.

В концерне заявили, что решение о выплате штрафа было принято в интересах компании и для прекращения разбирательства.

«Дизельный скандал», в центре которого изначально оказался Volkswagen и затем затронувший других автопроизводителей, разразился в 2015 году. Выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. В действительности машины в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.

В октябре 2018 года стало известно, что Audi выплатит 800 млн евро за манипуляции с данными о выбросах дизельных автомобилей.



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