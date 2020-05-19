Utair отказывается возвращать деньги за отмененные из-за коронавируса рейсы

19.05.2020, 23:47, Разное

Проблемы возникли у пассажиров рейса UT 775 Москва – Минск – Москва. На сайте авиакомпании написано, что можно вернуть полностью стоимость билета без каких-либо удержаний, но специалисты перевозчика заявляют обратное.

Многие пассажиры рейса подали заявку на возврат денег за билет сразу после того, как перелет был отменен – это произошло еще в марте. Места на борту Utair аннулировал практически мгновенно, но перечислять уплаченную сумму пока не спешит.

Один из пассажиров решил, что пора брать инициативу в свои руки, и сам обратился к перевозчику. Ответ его удивил: оказывается, на возврат денег за билет можно и не рассчитывать.

Письмо от Utair оказалось в распоряжении редакции “Дни.ру”. Сотрудник авиакомпании заявил, что есть только два пути решения проблемы: бесплатный обмен билета до 31 декабря 2020 года или зачисление средств на баланс личного кабинета. Обналичить деньги не получится, зато их можно будет потратить на услуги перевозчика.

“Если вы выбираете этот способ, мы дополнительно начислим 10% милями”, – попытались подсластить пилюлю в Utair.

Естественно, неожиданное решение компании многих не устроило. Люди рассчитывали на возврат полной стоимости билета без удержаний, как это заявлено на сайте перевозчика, но вместо реальных теперь получат виртуальные деньги в личном кабинете.

Многие начали выражать недовольство на популярном авиафоруме. “Я им тоже неоднократно писал, в ответ ни строчки. Ответили только через “контакт”. Написали: “Деньги вернут ваучером, механизм возврата должны отработать до 31.05, срок действия ваучера – 6 месяцев”. Подожду еще немного, но тоже буду подавать в суд”, – пишет недовольный пользователь.

Общая беда на удивление быстро сблизила форумчан. Они начали делиться контактами для составления коллективных жалоб в Роспотребнадзор и подачи иска в суд.

Отметим, что надзорный орган уже взялся за Utair. Руководитель управления Роспотребнадзора по ХМАО Майя Соловьева пригрозила перевозчику судом, если он не вернет деньги пассажирам за билеты на рейсы, отмененные из-за коронавируса.