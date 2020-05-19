“Началась звездная болезнь”: актриса рассказала о неприятной ситуации на площадке “Сватов”
19.05.2020, 23:47, Разное
Девушка снималась в двух первых сезонах теленовеллы. Ульяна Иващенко
исполняла роль Жени Ковалевой. После того как артистка ушла из проекта, ее персонажа
играли другие девочки.
В теленовеллу Ульяну привели родители. Мама и папа юной актрисы – известные в
кинематографической среде личности. По словам Иващенко, работать на площадке “Сватов”
ей в целом понравилось. Однако внезапно свалившееся внимание со стороны
поклонников сериала очень плохо на ней отразилось.
“У меня
началась звездная болезнь. Там были неприятные ситуации на съемочной площадке,
о которых я вам не могу рассказать”, – поведала актриса. Ульяна не стала уточнять,
что именно происходило во время работы над “Сватами”, она зареклась говорить на эту тему.
Ульяна Иващенко добавила, что больше не собирается работать в кино. Актерство
для нее – пройденный этап. Девушка хочет, чтобы аудитория воспринимала ее как блогера,
а не как артистку. Сериал “Сваты” можно смотреть онлайн на
видеоплатформе “Ютуб”.
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