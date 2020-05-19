“Началась звездная болезнь”: актриса рассказала о неприятной ситуации на площадке “Сватов”

19.05.2020, 23:47, Разное

Девушка снималась в двух первых сезонах теленовеллы. Ульяна Иващенко

исполняла роль Жени Ковалевой. После того как артистка ушла из проекта, ее персонажа

играли другие девочки.

В теленовеллу Ульяну привели родители. Мама и папа юной актрисы – известные в

кинематографической среде личности. По словам Иващенко, работать на площадке “Сватов”

ей в целом понравилось. Однако внезапно свалившееся внимание со стороны

поклонников сериала очень плохо на ней отразилось.

“У меня

началась звездная болезнь. Там были неприятные ситуации на съемочной площадке,

о которых я вам не могу рассказать”, – поведала актриса. Ульяна не стала уточнять,

что именно происходило во время работы над “Сватами”, она зареклась говорить на эту тему.

Ульяна Иващенко добавила, что больше не собирается работать в кино. Актерство

для нее – пройденный этап. Девушка хочет, чтобы аудитория воспринимала ее как блогера,

а не как артистку. Сериал “Сваты” можно смотреть онлайн на

видеоплатформе “Ютуб”.