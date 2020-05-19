Обнаружен механизм, который способен восстанавливать нервные клетки

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19.05.2020, 23:45, Новости дня

Группе ученых удалось определить новый способ, с помощью которого нервные клетки могут восстанавливаться после повреждения.

Во время работы специалисты выяснили, как на стимуляцию клеточных процессов влияет двигательное обучение. Эксперты улучшили восстановление олигодендроцитов после повреждения. Эти клетки имеют важное значение для неврологической функции человека.

Исследования проводились на грызунах с рассеянным склерозом. На животных моделях ученые оценивали олигодендроциты и их клетки-предшественники. Обнаружилось, что зрелые олигодендроциты путем создания новых миелиновых оболочек способствуют восстановлению нервной системы. По словам ученых, их открытие в будущем сможет помощь в создании методов терапии для пациентов с неврологической инвалидностью.



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