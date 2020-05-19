MSNBC – для Лас-Вегаса пандемия может стать катастрофой

19.05.2020, 23:29, Новости дня

Из всех секторов американской экономики больше всего от распространения COVID-19 пострадал досуговый и гостиничный бизнес: 7,7 миллиона сотрудников отелей, ресторанов, казино и других развлекательных заведений остались без работы, пишет MSNBC. Как отмечает телеканал, это может быть страшным ударом для Лас-Вегаса, однако кризис, как вирус, может перекинуться и на другие отрасли.

И снова здравствуйте. Пришло время рубрики «Загрузка данных». Экономический ущерб от COVID-19 становится всё более явным с каждой новой порцией статистики по безработице и продажам. Но не вся экономика страдает одинаково. По крайней мере, пока.

В апреле американская экономика потеряла 20,5 миллиона рабочих мест. Многие секторы потеряли миллионы: производство потеряло 1,3 миллиона, розничная торговля — 2,1 миллиона, сфера образовательных и медицинских услуг — 2,5 миллиона. Но самый большой упадок наблюдался в досуговом и гостиничном бизнесе, что неудивительно. Целых 7,7 миллиона потерянных рабочих мест — это 38 процентов от всех потерянных рабочих мест за апрель.

Но даже среди работников досугового и гостиничного бизнеса сокращения распределены неравномерно, как видно из анализа Emsi — фирмы, обрабатывающей данные рынка труда. Например, в сценическом искусстве и спорте в прошлом месяце сократили 217 тысяч рабочих мест, в гостиничных услугах — около 839 тысяч позиций, в развлечениях и азартных играх — миллион. Но больше всего пострадал общепит: от ресторанов, предоставляющих полный комплекс услуг, до баров и организаторов питания на массовых мероприятиях. Их потери составили 5,5 миллиона рабочих мест.

Отели, рестораны, игорные заведения, казино — когда смотришь на эти категории, становится понятно, что для такого города, как Лас-Вегас, эта пандемия может обернуться экономической катастрофой. Ребята, только в Неваде 30 процентов рабочей силы — безработные!

Вдобавок кризис может распространиться на смежные отрасли. Почти как вирус! Розничная торговля потеряла 71 тысячу позиций из-за потери рабочих мест в досуговом и гостиничном бизнесе. Финансы и страховой бизнес — 109 тысяч, производство — 184 тысячи. А сектор недвижимости, включающий в себя продажу, аренду, сдачу в наём, потерял более 400 тысяч рабочих мест.

Итак, если сложить все побочные эффекты от (сокращения. — ИноТВ) досугового и гостиничного бизнеса, изначальная цифра — 7,7 миллиона рабочих мест, которых лишился сектор, — заметно возрастает. Не менее 10,1 миллиона рабочих мест потеряны в апреле только из-за связи с досуговым и гостиничным бизнесом.

Жуткое время, ребята. И если сейчас у вас есть работа, это ещё не значит, что ваша индустрия защищена от подобного эффекта домино. Какой бы необходимой вы ни считали свою работу. Как гласит старая поговорка, рецессия — это когда работу теряет сосед, депрессия — когда ты сам.

Дата выхода в эфир 17 мая 2020 года.