Опубликован текст законопроекта, который позволит Раде увольнять отдельных министров

19.05.2020, 23:20, Новости дня

На сайте Верховной Рады 19 мая был опубликован текст законопроекта №3499 “Об интерпелляции”, в случае принятия которого парламент получит право увольнять отдельных министров.

Документ предусматривает, что инициировать процедуру интерпелляции в отношении отдельных министров, которые, по мнению депутатов, не справляются со своими обязанностями, может комитет Верховной Рады, к ведению которого относится сфера деятельности министра, или 45 народных депутатов.

Инициаторы процедуры должны подготовить доклад и указать причины, почему, по их мнению, работа члена правительства должна быть признана неудовлетворительной. Среди таких причин: нарушение прав, интересов Украины, иностранных государств или других субъектов международного права, физических или юридических лиц; создание препятствий для реализации законных прав и свобод; неправомерное “возложение на субъектов правоотношений каких-либо обязанностей”, а также невыполнение или выполнение не в полном объеме международных договоров Украины, или заключение договоров с нарушением национальных интересов Украины.

По итогам рассмотрения заявления в сессионном зале Рада может принять постановление о признании работы министра неудовлетворительной. В таком случае в течение 15 дней премьер-министр обязан внести представление на увольнение этого члена правительства. Если премьер не вносит предложение, Рада рассматривает вопрос об увольнении министра самостоятельно.

Уволить министра обороны или министра иностранных дел, которых парламент назначает по представлению президента, по этому законопроекту Рада не может. В компетенции парламента – только рекомендовать президенту отправить их в отставку, дальнейших действий, если глава государства не внесет представление, не предусмотрено.

В соответствии с документом, председатель Рады имеет право отказать в проведении интерпелляции, если инициаторы неправильно оформили заявление, если этого министра уже пытались снять в рамках процедуры интерпелляции в течение трех месяцев или если Рада уже уволила треть Кабмина в течение одной пленарной сессии.

Законопроект был подан 18 мая группой депутатов из фракций “Голос”, “Слуга народа”, “Оппозиционная платформа – За жизнь”, “Батьківщина” и депутатской группы “За майбутнє”.

В соответствии с действующим законом “О Кабинете Министров”, министр может быть уволен только по собственному желанию или по представлению премьера (или президента, если речь идет о министре обороны или министре иностранных дел). Рада может инициировать только отставку премьер-министра, и в случае его увольнения полномочия слагают все члены правительства.