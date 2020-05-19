Куомо: вакцина должна быть доступна не только для богатых

19.05.2020, 23:20, Новости дня

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил во вторник, что любая вакцина против коронавируса должна распространяться справедливо, без учета материального состояния нуждающихся людей. Он призвал к лидерству США, основанному на компетентности, а не на публикациях в Твиттере.

Необходимо понимать что вы делаете, а не сопровождать свои действия постоянными твитами, намекнул Куомо, не упомянув при этом имени президента, который часто нападает на своих противников, используя эту социальную сеть. Ответа Трампа на эти слова пока не последовало.

Выступление Куомо прозвучало после того, как в понедельник стало известно, что экспериментальная вакцина против COVID-19, изготовленная биотехнологической компанией Moderna Inc, вырабатывает защитные антитела в человеческом организме. Это показало тестирование небольшой группы здоровых волонтеров.

«Вакцина должна быть доступна для всех, – сказал Куомо на ежедневном брифинге. – Не должно быть ситуации, когда только богатые, только привилегированные люди могут получить вакцину, потому что если одна компания владеет правами, и она не может производить (вакцину) в количестве, достаточном для всех».

Губернатор Нью-Йорка заявил, что в штате будет разрешено собираться группами до 10 человек на предстоящие «длинные» выходные и в День поминовения (понедельник, 25 мая), когда страна будет отмечать традиционный день памяти погибших военнослужащих.

Куомо объявил, что штат Нью-Йорк, включая его столицу – город Олбани, в среду станет седьмым из 10 штатов США, который начнет открываться после того, как будет обеспечена возможность отслеживания контактов инфицированных вирусом людей.

Штат Нью-Йорк остается одним из эпицентров пандемии в США. В понедельник количество новых госпитализаций с COVID-19 упало до 335 после 373 случаев в предыдущий день, отметил Куомо. Ежедневное число умерших сократилось до 105 человек.