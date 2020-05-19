Ученые рассуждают о происхождении пролетевшего над Канском светящегося шара

19.05.2020, 22:53, Разное

Недавно с Сети появилась видеозапись, демонстрирующая полет в небе над Канском некоего светящегося шара. Уфологи выдвигают различные версии происхождения объекта – от шаровой молнии до НЛО.

Пользователи социальной сети “ВКонтакте”, которые могли лицезреть необычное явление, отмечают его неизвестное происхождение. В свою очередь, специалисты разных рангов и направлений строят предположения о том, какой природой обладает болид, пролетевший над городом. В частности, по словам доцента кафедры теоретической физики ЧелГУ Сергея Замоздры, предполагаемая масса объекта имеет весьма широкий диапазон – от одной до ста тонн. Мнение пресс-секретаря Академии информациологической и прикладной уфологии Юрия Сенькина стало несколько неоднозначным: специалист предположил, что небесное тело может быть как обычной шаровой молнией, так и НЛО. Эксперт также сообщил, что аномальные явления на территории Красноярского края происходят довольно нередко.

Версия же уфолога Александра Соленого является куда более прозаичной: по его мнению, пролетевший над Канском объект является простым метеоритом, сгоревшим в процессе полета поблизости от Земли. Об этом сообщает интернет-издание Политэксперт.