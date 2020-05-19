 

Венесуэла может потерять свой самый ценный нефтяной актив Citgo

19.05.2020, 22:50, Новости дня

В понедельник Верховный суд США отказался пересмотреть решение федерального суда, в рамках которого канадская золотодобывающая компания Crystallex может приобрести акции американской нефтеперерабатывающей компании Citgo как компенсацию за экспроприацию активов в Венесуэле за $1,4 миллиарда.

Американская компания Citgo — жемчужина активов государственной нефтяной фирмы Венесуэлы PDVSA, однако отказ Верховного суда признать аргументы Венесуэлы в отношении апелляции по предыдущему решению означает, что Венесуэла может потерять контроль над Citgo.

Citgo Petroleum Corp. — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в США. Его текущими операциями управляют два конкурирующих совета директоров. Один из них назначен Николасом Мадуро, другой — Хуаном Гуайдо, лидером оппозиции, признанным законным президентом США и 50 другими странами. Оба борются за власть на венесуэльском перерабатывающем заводе, доход которого составляет $30 миллиардов.

Летом 2019 года апелляционный суд США по федеральному округу отклонил апелляцию PDVSA об отмене ранее принятого судебного решения. Оно позволяло Crystallex приобрести акции Citgo в качестве компенсации за экспроприацию активов в Венесуэле на $1,4 миллиарда.

Венесуэла давно утверждала, что Citgo должна быть защищена от миллиардных долгов, которые Венесуэла накопила, обосновывая это тем, что они являются двумя отдельными организациями. Однако американские суды не согласны с этим. Они постановили, что PDVSA и материнская компания Citgo PDV Holding, базирующаяся в США, не доказали, что реально отделены от правительства Венесуэлы, которое накапливало миллиардные долги.

В прошлом году Венесуэла подала апелляцию в Верховный суд США на решение суда третьего округа, позволяющее Crystallex потребовать компенсацию, заявив, что приобретение акций Citgo будет восприниматься как конфликтная ситуация, в соответствии с федеральным законом о суверенном иммунитете.

Тем не менее Crystallex нужна была отсрочка от санкций США, чтобы выполнить свое требование, сообщил советник Хуана Гуайдо в прошлом году, когда суд разрешил ему требовать компенсацию.

 



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