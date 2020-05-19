 

Сон Хын Мин отслужил в армии и вернулся в “Тоттенхэм”

19.05.2020, 22:50, Новости дня

Нападающий Сон Хын Мин вернулся в распоряжение лондонского "Тоттенхэма". 27-летний футболист проходил трехнедельные сборы в южнокорейской армии.

Согласно закону Южной Кореи Сон Хын Мин должен был пройти сборы в вооруженных силах. Лидер корейской сборной воспользовался паузой, связанной с пандемией коронавирусом. В этот период Сон исполнил долг перед родиной и вернулся в "Тоттенхэм".

Сон Хын Мин перешел в "Тоттенхэмв" из "Байера" в 2015 году. В текущем сезоне корейский легионер сыграл за "шпор" 32 матча во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал 8 результативных передач.



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