В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом
19.05.2020, 22:30, Новости дня
За сутки в Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
«В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – говорится в сообщении штаба.
Днем ранее в Москве умер 71 пациент с коронавирусом.
Всего в столице умерли 1726 человек, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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