 

В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

19.05.2020, 22:30, Новости дня

За сутки в Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – говорится в сообщении штаба.

Днем ранее в Москве умер 71 пациент с коронавирусом.

Всего в столице умерли 1726 человек, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Количество инфицированных коронавирусом в Испании превысило 140 тыс., за сутки умерло 743 человека

16.04 / Разъяснена процедура проверки пропусков в транспорте

30.03 / Британский секс-шоп пожертвовал всю медицинскую одежду госпиталю

12.05 / В регионах по-своему интерпретируют поручение президента по выплатам медикам

02.04 / В Крыму ответили на критику ЕС из-за земельного вопроса

06.04 / Биржевые индексы США растут

21.04 / Роскачество рассказало, как хранить продукты в холодильнике

12.05 / Ученые рассказали, как жара во влажном климате влияет на выносливость организма

16.04 / Израильский медик Гольдман: В Украине консультация врача стоит дешевле, чем педикюр. О какой медицине может быть речь?

12.04 / Зеленский пожаловался на усталость от борьбы с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска