В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

19.05.2020, 22:30, Новости дня

За сутки в Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – говорится в сообщении штаба.

Днем ранее в Москве умер 71 пациент с коронавирусом.

Всего в столице умерли 1726 человек, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.