 

На месте жесткой посадки Ми-8 в Подмосковье найдены оба черных ящика

19.05.2020, 22:16, Новости дня

Поисковая группа обнаружила на месте крушения вертолета Ми-8 Министерства обороны РФ оба черных ящика, сообщил представитель экстренных служб.

«Прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец», – сказал источник РИА «Новости».

Уточняется, что оба черных ящика находятся в удовлетворительном состоянии.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, вертолет практически полностью разрушен, экипаж из трех человек погиб.

Ми-8 совершил жесткую посадку в районе деревни Захарово, в 20 километрах от города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета

По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. Полет выполнялся без боекомплекта.



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