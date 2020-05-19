Defence24 – турецкая аналогия — Египет рискует навлечь на себя гнев США, если закупит российские Су-35

19.05.2020, 22:10, Новости дня

В последние годы Египет совершил большие закупки авиатехники, но особенно большие эмоции в США вызывает официально непотверждённая сделка на закупку российских истребителей Су-35, пишет Defence24. Польский портал задаётся вопросом: пойдёт ли Каир путём Анкары — то есть поддастся ли он давлению американской стороны и под угрозой введения санкций откажется от этого контракта.



Reuters

Согласно российским военно-дипломатическим источникам в РФ началось производство истребителей Су-35 по заказу Египта, пишет Defence24. Портал рассказывает, что работы ведутся на авиационном заводе им. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. В марте 2019 года Египет заказал более 20 самолетов, запчасти и техническую документацию на примерную сумму в $2 млрд. «Интересно, что российские власти никогда официально не подтвердили существование этой сделки, хотя было объявлено, что в это время поступили заказы на 30 с лишним самолётов от иностранных партнёров, поставки которых должны начаться в 2020 году», — подчёркивает Defence24.

Польский портал обращает внимание на то, что в последние годы Египет совершил большие закупки авиатехники как в России, так и в США и во Франции, среди прочего 25 истребителей Dassault Rafale, 46 истребителей МиГ-29M/M2, 46 вертолётов Ka-52E и 46 машин AH-64D Apache. «Однако именно эта официально непотверждённая сделка на закупку истребителей Су-35 вызывает большие эмоции, особенно за океаном», — отмечает Defence24.

Госсекретарь США Майк Помпео многократно предупреждал, что введение Каиром в эксплуатацию российских истребителей может привести к наложению американских санкций на основе закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Положения этого документа разрешают ввести экономические санкции в отношении стран, которые закупают оружие у российской стороны.

Аналогичные угрозы прозвучали, когда Турция решила купить противовоздушную систему С-400. Пентагон уже предупредил, что использование Египтом Су-35 может угрожать совместимости египетских вооруженных сил с американской армией, и в целом НАТО, в этом регионе. «Таким образом Вашингтон посылает чёткий сигнал. Вопрос лишь состоит в том, пойдёт ли Египет путём Анкары — то есть поддастся ли он давлению американской стороны?», — резюмирует польский портал.