Newsweek – в холодной войне XXI века победить могут и коммунисты

19.05.2020, 22:10, Новости дня

Между США и Китаем в настоящее время идёт новая холодная война, пишет Newsweek. Как отмечает издание, в отличие от противостояния с СССР, в нынешнем конфликте победа может остаться за коммунистами.



Reuters

США находятся в состоянии новой холодной войны, и на этот раз коммунисты могут победить, пишет Newsweek.

В течение 40 лет в политике США бытовало основополагающее убеждение, что Китайскую Народную Республику можно плавно ввести в «семью наций». Однако теперь один из архитекторов этой политики наконец признал очевидное.

Полгода назад бывший глава Всемирного банка и бывший заместитель госсекретаря Роберт Зеллик напомнил о своём собственном призыве к Китаю стать «ответственным дольщиком».

Он даже указал на те случаи, когда Поднебесная поступала как раз таким образом: например, голосовала за санкции против Северной Кореи. Но Зеллик признал, что этот проект «сошёл с рельсов».

«Правление Си Цзиньпина отдаёт приоритет Коммунистической партии и ограничивает открытость и дебаты в Китае, — подчеркнул бывший глава Всемирного банка. — КНР вредит сама себе, становясь ролевой моделью антиутопического общества с интрузивными технологиями и лагерями перевоспитания».

Президент Трамп 7 мая тоже дал понять, насколько недоволен Пекином, заявив в ходе общения с журналистами в Белом доме: «Мы пережили самое серьёзное нападение на нашу страну. Это худшее нападение, которое мы когда-либо переживали. Это хуже, чем Пёрл-Харбор, это хуже, чем Всемирный торговый центр*. Никогда такого нападения не было. И этого никогда не должно было произойти. Всё можно было остановить ещё в зачатке, в Китае. Но так не произошло».

Сравнение вируса, который возник в Китае и затем распространился по всему миру, с двумя самыми печально известными атаками в истории США, ошеломило советников Трампа по внешней политике, в том числе сторонников жёсткой линии по отношению к Пекину. Официальные представители США признают, что Трампу уже не удастся смягчить жёсткую позицию касательно КНР, если его переизберут в ноябре этого года.

Хотя кандидат от демократов Джо Байден иногда преуменьшал угрозу со стороны растущего влияния Пекина в мире и наверняка не будет в своей риторике таким же безрассудным, как Трамп, его внешнеполитические советники признают, что пути назад уже нет.

После прихода Си Цзиньпина к власти Китай отправил в лагеря по перевоспитанию более миллиона этнических мусульман, постоянно усиливал государственную слежку за своими гражданами и расправлялся с любым инакомыслием.

За рубежом цель Пекина состоит в том, чтобы побудить авторитарные режимы в развивающемся мире рассматривать Китай как модель, которой нужно следовать. Поднебесная при этом, конечно же, занимается продажей технологий, необходимых этим лидерам для создания своих собственных полицейских государств.

Как заявил один из советников Байдена, «эпоха надежды на то, что Китай может эволюционировать в нормальную страну, завершилась. Ни один человек, наделённый мозгами, не станет этого отрицать».

И данная точка зрения уже прижилась среди населения США. Так, согласно недавнему опросу Pew Research, 66% американцев разделяют негативный взгляд на КНР.

В то же самое время в китайских государственных СМИ и в подконтрольном Пекину интернете раздуваются националистические и антиамериканские настроения до уровня, не виданного со времён бомбардировок Белграда в 1999 года, когда США случайно разбомбили китайское посольство.

Две самые могущественные страны мира в настоящее время соревнуются во всех возможных областях: например, в военной сфере, в сфере ведения кибервойны. Кроме того, они постоянно «играют в кошки-мышки» в Южно-Китайском море. Борьба за доминирование над ключевыми технологиями XXI века также усиливается. Подобного соперничества не было со времён распада СССР в 1991 году.

После начала пандемии США терпят, казалось бы, немыслимое поражение: они проигрывают пропагандистскую войну, особенно в развивающихся странах.

Как внутри страны, так и за её пределами пропагандистские СМИ Коммунистической партии Китая трубят о том, как успешно Си Цзиньпин справился с COVID-19, и противопоставляют его действия сумбурным усилиям администрации Трампа в борьбе с коронавирусом.

Государственные СМИ Поднебесной также твердят о том, как плохо США и другие страны преодолевают нынешний кризис. Их посыл — всем этим странам следовало бы брать пример с Китая.

Как отмечает Newsweek, по мере роста конкуренции между США и Китаем информационные войны будут иметь решающее значение. Ранее администрация Трампа, придерживаясь политики «Америка прежде всего», в большинстве случаев «уходила в самовольную отлучку». Так, американский президент не смог заставить себя поддержать демократических демонстрантов в Гонконге, поскольку он отчаянно желал заключить торговую сделку с Си Цзиньпином.

Но у Трампа и Байдена есть несколько хороших образцов для подражания, так что надежда всё ещё остаётся. За всё время прошлой холодной войны президенты США довольно хорошо защищали ценности своей страны, но никому не удалось превзойти в этом Рональда Рейгана, который покинул свой пост за год до падения Берлинской стены.

«Мы, конечно, увидим, готовится ли следующая администрация к борьбе. Вашингтон, по крайней мере, признал, как заметил (бывший помощник госсекретаря. — ИноТВ) Курт Кэмпбелл, что страна переоценила свою способность влиять на развитие Китая. Можно предположить, что власти США больше не совершат подобную ошибку. Вместо этого Вашингтон и его союзники должны больше сосредоточиться на том, как эффективно справиться с мощным соперником. Нынешняя миссия — вести холодную войну XXI века, делая всё, чтобы она никогда не стала горячей», — подытоживает Newsweek.

* Речь идёт о теракте 11 сентября 2001 года (прим. ИноТВ).