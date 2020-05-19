 

В Саратове у пациентки с коронавирусом родился ребенок с COVID-19

19.05.2020, 22:08, Новости дня

Заболевшая коронавирусной инфекцией жительница Саратова родила дочь, у которой также диагностирован COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

«Несколько дней назад в городской клинической больнице №10 при сроке беременности 39 недель родила жительница Саратова с подтвержденной COVID-19», – приводит его слова РИА «Новости».

Министр уточнил, что заболевание у ребенка протекает бессимптомно. Девочку перевели в областную детскую инфекционную больницу, где она получает профилактическое лечение противовирусными препаратами.

По его словам, женщина поступила в родильное отделение по линии скорой помощи, а ранее находилась на самоизоляции.

«Помощь матери и ребенка оказана в полном объеме. Специалисты работали на родах с использованием средств индивидуальной защиты. В настоящее время состояние родильницы удовлетворительное, без осложнений, получает необходимую терапию», – добавил глава ведомства.

Ранее коронавирус обнаружили у одного из воспитанников детского сада в Комсомольске-на-Амуре, ходившего в дежурную группу.



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