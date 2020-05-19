 

Трамп: США следует подумать о расторжении соглашений в сфере импорта скота

19.05.2020, 22:05, Новости дня

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что США следует рассмотреть возможность расторжения торговых соглашений, предусматривающих импорт скота, в то время как федеральное правительство стремится помочь производителям сельскохозяйственной продукции, пострадавшим от пандемии коронавируса.

«Я вчера читал о том, откуда мы ввозим скот, у нас есть торговые соглашения. Я думаю, следует подумать о расторжении этих соглашений, – сказал Трамп, выступая на мероприятии в Белом доме, посвященном продовольственной помощи. – У нас в стране много скота».

Мексика ввозит в США около миллиона коров в год.

На мероприятии обсуждалось, как следует распределять выделенную Конгрессом помощь фермерам в размере 19 миллиардов долларов.

Министерство сельского хозяйства во вторник заявило, что 26 мая начнет принимать заявки от сельхозпроизводителей, которые понесли убытки в связи с пандемией.

«Эти выплаты помогут фермерам удержаться на плаву, в то время как рыночный спрос возрождается по мере открытия и восстановления страны», – говорится в заявлении министра сельского хозяйства Сонни Пердью.

В сумму, выделенную на прямые выплаты фермерам, входят 9,6 миллиардов долларов для животноводческой отрасли: 5,1 миллиарда производителям крупного рогатого скота, 2,9 миллиарда – производителям молочной продукции и 1,6 миллиарда – свиноводческим хозяйствам.

В последние недели в продовольственных банках для нуждающихся американцев выстраиваются длинные очереди: миллионы человек потеряли работу и источник дохода на фоне пандемии.

В то же время фермеры сталкиваются со сложностями со сбытом своей продукции из-за перебоев в цепочках поставок, в связи с чем некоторые вынуждены выбрасывать продукты и призывают правительство помочь.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Мишико – в вице-премьеры? Депутаты Рады обеспокоены эмоциональностью Саакашвили

14.05 / Мэриленд снимает ограничения на выход из дома

14.04 / Мнения: Чума чумой, а русофобия по расписанию

14.04 / Действие льготных проездных для калининградцев продлено на май

11.05 / Футболисты брестского “Динамо” взяли верх над одноклубниками из Минска

17.04 / Командир Нацгвардии Украины заразился коронавирусом

07.04 / Всех приезжающих из Крыма отправят на обсервацию – Херсонская ОГА

01.04 / Аваков: Украина начнет возвращаться к нормальной жизни не ранее 15 мая

25.04 / В РПЦ объяснили отправку гуманитарного груза в итальянскую Апулию

05.04 / Во Франции в связи с коронавирусом из тюрем выпустили более 6 тыс. заключенных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска