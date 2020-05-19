Трамп: США следует подумать о расторжении соглашений в сфере импорта скота

19.05.2020, 22:05, Новости дня

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что США следует рассмотреть возможность расторжения торговых соглашений, предусматривающих импорт скота, в то время как федеральное правительство стремится помочь производителям сельскохозяйственной продукции, пострадавшим от пандемии коронавируса.

«Я вчера читал о том, откуда мы ввозим скот, у нас есть торговые соглашения. Я думаю, следует подумать о расторжении этих соглашений, – сказал Трамп, выступая на мероприятии в Белом доме, посвященном продовольственной помощи. – У нас в стране много скота».

Мексика ввозит в США около миллиона коров в год.

На мероприятии обсуждалось, как следует распределять выделенную Конгрессом помощь фермерам в размере 19 миллиардов долларов.

Министерство сельского хозяйства во вторник заявило, что 26 мая начнет принимать заявки от сельхозпроизводителей, которые понесли убытки в связи с пандемией.

«Эти выплаты помогут фермерам удержаться на плаву, в то время как рыночный спрос возрождается по мере открытия и восстановления страны», – говорится в заявлении министра сельского хозяйства Сонни Пердью.

В сумму, выделенную на прямые выплаты фермерам, входят 9,6 миллиардов долларов для животноводческой отрасли: 5,1 миллиарда производителям крупного рогатого скота, 2,9 миллиарда – производителям молочной продукции и 1,6 миллиарда – свиноводческим хозяйствам.

В последние недели в продовольственных банках для нуждающихся американцев выстраиваются длинные очереди: миллионы человек потеряли работу и источник дохода на фоне пандемии.

В то же время фермеры сталкиваются со сложностями со сбытом своей продукции из-за перебоев в цепочках поставок, в связи с чем некоторые вынуждены выбрасывать продукты и призывают правительство помочь.