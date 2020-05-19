Украина достойно прошла первый этап карантина

19.05.2020, 22:05, Новости дня

КИЕВ – Украина достойно прошла первые вызовы в период коронавирусной эпидемии. Об этом на совещании по вопросам предотвращения распространения COVID-19 заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Коронавирусная эпидемия заставила нас всех принимать новые решения и новые условия жизни. Все страны в мире переосмыслили свои подходы. Сегодняшняя тенденция по количеству заболевших, и тех, кто выздоровел, вселяет надежду, что первые вызовы мы достойно прошли. Но это не значит, что мы должны небрежно относиться к коронавирусной инфекции. Будем делать все, чтобы обеспечить украинцам безопасность», – отметил 19 мая Владимир Зеленский.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что в настоящий момент почти все области выплатили мартовские надбавки до трехсот процентов к зарплатам врачам, борющимся с коронавирусом.

По данным Центра общественного здоровья, к 9:00 19 мая в Украине было 18876 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 548 летальных, 5632 пациентов выздоровели. В общем заболели 1348 детей и 3696 медиков.

Украина готовится к смягчению карантина

С 22 мая Украина будет переходить к адаптивной форме карантина, который предусматривает поэтапное его смягчение. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV 19 мая, сообщает Правительственный вэб-портал органов исполнительной власти.

«Уже с 22 мая будет рассмотрен вопрос перехода ко второму этапу карантина, который включает ряд смягчений. Мы позволим движение городского и пригородного наземного транспорта, мы позволим проведения спортивных соревнований без зрителей, мы также позволим работу гостиниц, кроме хостелов, но не работу ресторанов и бассейнов в отелях. Также будет предоставлена возможность проведения служб в храмах из расчета один человек на десять квадратных метров», – отметил премьер-министр.

Он подчеркнул, что с 25 мая правительство планирует разрешить работу детских садов, а также работу метрополитена в тех местах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация.

Киев готовится к открытию метро, об этом на брифинге 19 мая отметил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Украинское национальное информационное агентство «Укринформ». «Нам крайне необходимо возобновлять и работу метрополитена, потому что без этого мы не избежим транспортной проблемы в городе», – сказал Виталий Кличко.

Он напомнил, что пассажиры метро будут придерживаться всех необходимых правил в период карантина: соблюдать дистанцию и элементарные правила безопасности.

Экономика должна работать

Политолог, эксперт Агентства политического консалтинга «Фабрика медиа» Алексей Курпас считает, что Украина достойно прошла карантин на данном этапе.

«И богатые европейские страны и США точно также перенесли карантин и ощутили на себе все последствия, связанные с экономикой и социальной сферой. На их фоне мы тоже достойно себя повели. Однозначно, наши граждане проявили дисциплину на очень высоком уровне, придерживались эпидемиологических требований, что не позволило болезни распространиться», – говорит Алексей Курпас корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По его словам, украинцы придерживались запретов на массовые мероприятия, поддерживали режим самоизоляции, как это делали в большинстве стран Европы и Северной Америки.

«Если не брать во внимание очаги распространения болезни, такие как религиозные общины, которые увеличили статистику заболеваемости в стране, то, в целом, была вполне спокойная обстановка по эпидемиологическим показателям, украинцы придерживались самоизоляции, на майские праздники не было массовых пикников, шашлыков, различных мероприятий. Все это позволило удерживать ситуацию под контролем», – подчеркивает Алексей Курпас.

На данном этапе, по словам Алексея Курпаса, правительство и президент делают все, чтобы украинская экономика заработала на полную мощность.

Политолог считает, что власть в течение карантина старались, особенно на местах администрации предоставляли скидки и послабления для малого бизнеса, а правительство запустило целевую кредитную программу «5-7-9».

«В тех экономических обстоятельствах, в которых находится страна, сделано много. Но и сами предприниматели должны понимать, в какой ситуации находится экономика, а не пытаться получить сверхприбыли. Крупный бизнес наполнил фонд по борьбе с коронавирусом, но и мелкий тоже должен показать, что готов пойти навстречу государству – они вернут свой уровень доходов, нужно только запустить экономику страны», – подчеркивает Алексей Курпас.

Карантин и социальное обеспечение

В свою очередь, Владимир Бондаренко, председатель Совета директоров Института политических и маркетинговых исследований имени Тараса Шевченко, сомневается в том, что в социальной сфере власть действовала достаточно активно.

«Я не слышал, чтобы гражданам оказывали материальную поддержку, тогда как в ряде развитых демократических странах она была для тех, кто оставался дома. У нас действия власти можно было сравнить с запугиванием – сидите дома! Таким образом нагнеталась паника, не было достаточной информации, что делать, мы все это помним, что была растерянность, нам говорили, что это обязательная мера – сидеть дома, но в тоже время не было ясной картины, что происходит в стране с коронавирусом», – говорит Владимир Бондаренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Политолог отмечает, что украинские данные о развитии пандемии коронавируса сложно называть объективными, поскольку в стране нет интенсивного процесса тестирования на COVID-19.

«Например, сегодня, по статистическим данным, в России сделано больше 2,8 миллионов тестов, у нас же около двухсот тысяч за весь период карантина. Потому сегодня неизвестно, какой у нас уровень заболеваемости коронавирусом, и выход из него я бы объяснил тем, что люди не могут долго сидеть взаперти без работы, люди игнорируют запреты, и власти нужно что-то с этим делать», – отмечает Владимир Бондаренко.

По его словам, украинская экономика, малый бизнес также не выдерживают длительного бездействия, украинский бюджет недополучает поступления.